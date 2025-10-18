Siamo andati a mangiare da Fabio Volo al The Riff, ma com’è? I tortelli verdi valgono da soli il viaggio in Emilia, altro che zozze carbonare e pizze gourmet. E sulla narrativa ammosciante dei suoi libri…

Reggio Emilia, città del tricolore. È qui infatti che nel gennaio del 1797 la Repubblica Cispadana adottò per la prima volta il vessillo patriottico bianco rosso e verde, troppo spesso bistrattato nel suo legittimo significato di appartenenza. Per noi di MOW però, Reggio è e sarà sempre prima di tutto città dell'erbazzone, visto quanto ne abbiamo sterminato. Anche detto scarpasùn, trattasi di antichissima torta rustica imbottita di bietole e parmigiano reggiano qualità ‘vacche rosse’ e oltre ad essere una droga vera a propria, costituisce il nerbo di questa comunità che abita questo minuscolo centro medioevale. D'altronde Emilia la dotta, la grassa, la rossa, le cose le fa bene; ad esempio il ristorante aperto da Fabio Volo e Benny Benassi in pieno centro storico, precisamente in quell’elegante salotto che è Piazza San Prospero è un’altra ragione per cui abbiamo visitato l’antica Regium Lepidi. Non ci è dato sapere perché il mattatore radiofonico Volo - all'anagrafe Fabio Luigi Bonetti - abbia avuto tanto successo con la letteratura - più di sette milioni di copie vendute, una roba allucinante vista la narrativa ammosciante dei suoi libri - ma di locali evidentemente se ne intende. Insieme all’amico dj reggiano Benny Benassi – quello di Satisfaction - ha dato vita al The Riff, che spigne forte come non mai, soprattutto per due di MOW che come noi vengono dalla Capitale digiuni di tortelli verdi.