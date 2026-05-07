7 maggio 2026

Pechino Express non mema più come un tempo. Il programma di Sky arriva in Giappone per la semifinale con Guido Meda inviato e la telecronaca della Gialappa's

7 maggio 2026

Il fascino del viaggio on the road funziona sempre: funziona talmente tanto che ormai, non ce ne accorgiamo più. Intanto, la tredicesima edizione di Pechino Express approda in Giappone per la semifinale: stavolta con Guido Meda malus e la telecronaca della Gialappa's Band

Foto di: Ufficio Stampa Pechino Express

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Arrivato alla tredicesima edizione, la quinta su Sky, ora i viaggiatori di Pechino Express stanno per fare rotta in Giappone: semifinale e finale di questo viaggio ne L'estremo Oriente infatti, si svolgeranno nel Paese del Sol Levante. La prima delle due tappe si snoderà dalla capitale Tokyo alla città di Nara: 627 chilometri totali, passando per Nagoya dove, come sempre a metà percorso, ad attendere i concorrenti ci sarà il Libro Rosso che permetterà, a chi arriva prima, di accedere direttamente alla finale senza dover sostenere altre prove. Per gli altri invece, l’arrivo è fissato al parco di Nara, per scoprire se la tappa è eliminatoria o meno.
In gara sono rimaste quattro coppie: Chanel Totti e Filippo Laurino “I Raccomandati”, Jo Squillo e Michelle Masullo “Le Dj”, Fiona May e Patrick Stevens “I Veloci” e Candelaria e Camila Solórzano “Le Albiceleste”.

Pechino Express 13 semifinalisti
Le coppie ancora in gara Ufficio Stampa Pechino Express

Pechino Express in tv è una garanzia, in quanto a intrattenimento intelligente: l'adventure game di Sky infatti, edizione dopo edizione, ha consolidato la formula fatta di competizione, scoperta e incontro di culture. In più, a dare maggiore significato ai luoghi visitati, per ricambiare l'ospitalità, il montepremi è stato sempre devoluto a delle associazioni locali: un modo concreto per dimostrare che non basta commuoversi davanti alla vita difficile di altri Paesi, ma che si può contribuire a migliorarla. Il tutto, associato a un montaggio e a una scrittura che sanno creare personaggi, momenti esilaranti e tormentoni del programma. Tutti ingredienti che hanno reso il programma di Sky, portato però in tv nel 2012 da Rai 2, un classico del piccolo schermo.
Il fascino del viaggio on the road funziona sempre: funziona talmente tanto che ormai, non ce ne accorgiamo più. I meme di Pechino Express non diventano più virali come un tempo, non ispira più articoli se non per le anticipazioni e anche la scoperta di una concorrente come Chanel Totti, che di fatto sta regalando i momenti più divertenti, sta passando sottotraccia. In altre stagioni, sarebbe stata il personaggio dell’edizione.
Forse è proprio per questo motivo che, consolidato il proprio pubblico, il reality zaino in spalla attraverso l’Asia, ha introdotto delle novità. Ha affiancato dei compagni di viaggio a Costantino della Gherardesca che, in questa edizione, sono diventati persino tre: Lillo, Giulia Salemi e infine, per le ultime due puntate, Guido Meda, voce della MotoGP e per l’occasione, anche malus di puntata con l’ “Asciugona Flag”. Inoltre, per questo nono appuntamento, una telecronaca speciale affidata alla Gialappa’s Band.

Pechino Express 13 Jo Squillo e Michelle Masullo
Jo Squillo e Michelle Masullo Ufficio Stampa Pechino Express

Tra treni ipersonici e tradizione zen, i concorrenti si immergeranno anche nella colorata tv giapponese: è proprio qui che interverranno le voci della Gialappa's.
Pechino Express-L'estremo Oriente è prodotto da Banijay Italia, ed è in onda il giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Il viaggio della tredicesima edizione ha attraversato le isole dell'Indonesia, le città imperiali della Cina e concludersi in terra nipponica.

https://open.spotify.com/show/5T9xxCp5taZVjub6B8YF56

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