Pechino Express non mema più come un tempo. Il programma di Sky arriva in Giappone per la semifinale con Guido Meda inviato e la telecronaca della Gialappa's

Pechino Express in tv è una garanzia, in quanto a intrattenimento intelligente: l'adventure game di Sky infatti, edizione dopo edizione, ha consolidato la formula fatta di competizione, scoperta e incontro di culture. In più, a dare maggiore significato ai luoghi visitati, per ricambiare l'ospitalità, il montepremi è stato sempre devoluto a delle associazioni locali: un modo concreto per dimostrare che non basta commuoversi davanti alla vita difficile di altri Paesi, ma che si può contribuire a migliorarla. Il tutto, associato a un montaggio e a una scrittura che sanno creare personaggi, momenti esilaranti e tormentoni del programma. Tutti ingredienti che hanno reso il programma di Sky, portato però in tv nel 2012 da Rai 2, un classico del piccolo schermo.

Il fascino del viaggio on the road funziona sempre: funziona talmente tanto che ormai, non ce ne accorgiamo più. I meme di Pechino Express non diventano più virali come un tempo, non ispira più articoli se non per le anticipazioni e anche la scoperta di una concorrente come Chanel Totti, che di fatto sta regalando i momenti più divertenti, sta passando sottotraccia. In altre stagioni, sarebbe stata il personaggio dell’edizione.

Forse è proprio per questo motivo che, consolidato il proprio pubblico, il reality zaino in spalla attraverso l’Asia, ha introdotto delle novità. Ha affiancato dei compagni di viaggio a Costantino della Gherardesca che, in questa edizione, sono diventati persino tre: Lillo, Giulia Salemi e infine, per le ultime due puntate, Guido Meda, voce della MotoGP e per l’occasione, anche malus di puntata con l’ “Asciugona Flag”. Inoltre, per questo nono appuntamento, una telecronaca speciale affidata alla Gialappa’s Band.