Intervista totale a Luca Jurman: “Nei talent purtroppo ci sono molte persone totalmente incompetenti, dagli insegnanti ai giudici. Le case discografiche hanno reso l’arte un prodotto alimentare a basso consumo”

L’ultima edizione di Amici sta vedendo crollare gli streaming dei ragazzi partecipanti. Gli inediti non funzionano più come una volta e il pubblico sembra chiedere di più ai talent. Luca Jurman è stato insegnante all’interno del programma, quando ancora la percezione del talent non era “distorta” come oggi, come spiega lui stesso. Le case discografiche hanno spesso accordi con i programmi televisivi, quindi difficilmente chi ne fa parte riesce a dare opinioni oggettive sui concorrenti. Jurman ci ha spiegato anche cosa ne pensa del recente Concertone del Primo Maggio, della riscrittura di brani storici e delle polemiche che si sono sollevate quando ha scelto di accettare di preparare Fedez per Sanremo.

Cosa non sta più funzionando nel meccanismo talent?

Siamo in un mondo musicale che non porta nulla alla vocalità di chi esce dai talent. Il problema che abbiamo oggi nel mondo discografico è che invece di imporre la propria personalità, che si distacchi da tutto quello che c’è già, si tende a cavalcare sempre l’onda dell’onda. Le case discografiche dietro non lavorano più nel modo corretto, si basano solo sulla necessità promozionale dell’artista fatto in tv e non investono davvero sui giovani talenti, e questi ragazzi continuano a non crescere. I ragazzi pensano che il talent sia un punto d’arrivo, quando invece è un punto di partenza. La percezione del talent ora è diversa, è stata distorta. Perché l’obiettivo del commercio è quello di vendere il prodotto seguendo il criterio di “minima spesa, massima resa”. Oggi devi mettere sul mercato produzioni di basso livello, usare l’intelligenza artificiale per fare delle composizioni “collage”. Ci sono molti produttori che fanno finta di esserlo, ma in realtà sono degli assemblatori. Come chi fa il puzzle e crede di aver fatto lui il quadro. I discografici della generazione successiva alla mia hanno reso l’arte un prodotto alimentare a basso consumo. La strada meno rischiosa dal punto di vista dell’imprenditoria.



Fino a che punto questo è una responsabilità dell’artista?

Diciamo che oggi è un concorso di colpa. Perché i ragazzi devono ascoltare i critici tecnici e soprattutto i critici che fanno critica per cambiare le cose, per migliorarle dando dei consigli. Il problema è che per anni c’è stata una critica basata sull’opinionismo, ma l’opinionismo non è una critica reale. Quello lo può fare chiunque, non sapendo che può sopravvalutare o sottovalutare. La critica professionale è un’altra cosa.



Oggi i talent sono da buttare via o il loro valore può essere ripristinato?

In questo momento ci sono molti che fanno reaction critiche anche pesanti. Il che vuol dire che c’è qualcosa che non viene tenuto in considerazione: il pubblico è stanco di questa “non realtà”, è stanco del fatto che non c’è live. Il talent dovrebbe tornare a scoprire i talenti. Alcuni talenti non sono così tali come vengono dipinti. La gente si sta rendendo conto che i vari professori non sono professori, così come i giudici, che spesso devono parlare bene dei ragazzi perché non ne possono dire la verità. Così tutto perde credibilità e la gente si stufa, non ascoltando più tutto il materiale dozzinale che ne esce fuori. I brani sono scritti senza alcun approfondimento, senza alcun rispetto nei confronti dell’arte. Inoltre, all’interno dei talent ci dovrebbero stare persone competenti, come accade all’estero. Purtroppo, invece, molti sono totalmente incompetenti.