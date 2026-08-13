A noi aveva detto: “Se sono stato io, è stato Ranucci”. Ora ha confessato, è il mandante della bomba, e alla domanda se il conduttore sapesse dell'attentato il suo avvocato si irrigidisce. È l'ennesima giocata alla Lavitola?

Quanto è cambiato in così poco tempo. Solo tre giorni fa Valter Lavitola ci telefonava, era ancora un uomo libero, indagato sì, ma continuava ad urlare la sua innocenza. Era a Roma, gestiva quello che era rimasto della sua vita, il ristorante, i casini giudiziari, quelli giornalistici, ci aveva chiamato proprio a proposito di un articolo che stavamo preparando su di lui (l'intervista al suo socio in Africa Benjamin Chimutengo, che ha svelato alcuni importanti dettagli sul business del carbon credit di Lavitola). Bene oggi, tre giorni dopo, è cambiato tutto. Valter Lavitola è in carcere da lunedì, e da ieri è il reo confesso mandante della bomba sotto casa del suo "amico" Sigfrido Ranucci. E allora ci tocca tornare indietro, e rileggere l'apologia di un uomo che solo poco tempo dopo si è confessato colpevole. Perché se già ieri abbiamo parlato di messaggi fra le righe, oggi i messaggi diventano accuse, indizi e strade da percorrere.

Valter Lavitola ha confessato, non solo, per quanto ne sappiamo ha sposato appieno la tesi accusatoria. Quella della “bomba d'amore”, l'esplosione amichevole anzi, sarebbe da dire addirittura protettiva, nei confronti di Ranucci. “Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta” ha detto il suo avvocato Sergio Cola al termine dell'interrogatorio di garanzia. E non può non tornarci in mente quella frase dell'intervista, che pochi giorni fa sembrava una difesa e che oggi si è già trasformata nella più infamante delle accuse: “Se l'ha fatto Gomes, vuol dire che l'ho fatta fare io; e se l'ho fatta fare io, vuol dire che l'ho fatto d'accordo con Sigfrido” ci aveva detto, precisando poi: "Perché non vado certo a fare un favore a Sigfrido senza dirglielo. E se ipotizziamo che io voglia fare un favore a Sigfrido, questo favore deve avere una finalità". E proprio a proposito della presunta complicità di Ranucci, fuori dal tribunale l'avvocato Cola si è irrigidito: “No no no, non dico assolutamente altro. Ho detto a voi quello potevo dirvi”.

È la plastica dimostrazione di quello che abbiamo scritto ieri: Lavitola sta affondando e ha afferrato Ranucci per la caviglia. Lo vuole portare sul fondo, altro che protezione, non a caso nell'intervista diceva anche: “Il movente? È chiaro, togliersi Sigfrido di torno”.