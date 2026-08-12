Ismaele La Vardera pesantissimo sul caos dell’aeroporto di Catania chiuso per l’eruzione dell’Etna: “Stanno sempre a pensare al Ponte sullo Stretto, è politica improvvisata”

L’Etna erutta e l’aeroporto di Catania si congela. Non è la prima volta che succede. Qual è l’errore più grave che fa la politica in questi casi?

L’errore più grande è l’improvvisazione. Abbiamo davanti un vulcano che è stato sempre lì, da millenni, prima ancora che esistesse l’ARS, la politica, il parlamento. Si ricordano unicamente del vulcano quando questo fa il vulcano, cioè erutta. Si tratta di mancanza di programmazione, mancanza di piani alternativi, la mancanza di navette che diano la possibilità alla gente di essere trasportata da un aeroporto all’altro: c’è una totale improvvisazione su questo tema.



Ci sono aeroporti nel mondo che convivono con vulcani (in Giappone, in Islanda). Come mai per Catania non si riesce a costruire un sistema altrettanto efficace?

Non si riesce perché per anni la politica si è girata dall’altra parte e ha affrontato il problema come se fosse soltanto un’emergenza. Ma questo accade sul fronte degli incendi, sul fronte delle autostrade. La priorità di tutti, però, è il ponte sullo Stretto di Messina, se parli con Matteo Salvini.



L'aeroporto di Comiso dovrebbe essere il piano B. Si può davvero considerare tale?

Non può essere un piano B perché anche Comiso ha le sue difficoltà. C’è in atto un progetto di due aeroporti, addirittura: uno nella Valle del Mela e uno ad Agrigento. Certamente la Sicilia merita un aeroporto lontano dal centro della Sicilia. Ma c’è anche l’aeroporto di Trapani che potrebbe essere una valida soluzione. Il tema è che non si sono mai implementati questi aeroporti cosiddetti “minori”, rinforzando i due principali aeroporti, ma che davanti a queste tragedie non sono in grado di gestire il vero problema.

