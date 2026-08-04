C’è un curriculum di Ismaele La Vardera sul sito del Ministero dell’Interno. Risale a quando aveva ventotto anni. Titolo: “Ismaele La Vardera: chi sono”. Con tanto di ciuffo e occhiali, ormai marchio di fabbrica. Un ciuffo biondo un po’ alla Johnny Bravo, ma gli occhiali sono da vista. Quelli dello studentello modello che nel 2007 scrive per il giornalino della scuola ed è rappresentante d’istituto al liceo Danilo Dolci. È da lì che parte la sua storia. Nei due anni successivi diventa consigliere della Consulta giovanile di Palermo e presidente della commissione giornalistica della Consulta studentesca provinciale. Nel 2012 si diploma al liceo socio-pedagogico e ottiene la benedizione dell’allora presidente della Camera Gianfranco Fini per il suo impegno nel sociale. Il 31 ottobre viene nominato consulente del sindaco di Villabate per il dialogo interreligioso e le politiche giovanili. Non gli basta. Si candida alle amministrative e raccoglie 127 voti, chiudendo quindicesimo tra gli aspiranti primi cittadini. Nel 2014 diventa portavoce del sindaco di Campofelice di Roccella e inizia a collaborare con il Giornale di Sicilia, oltre a fare l’inviato per Telejato. È qui che, ad appena ventun anni, firma l’inchiesta sul sorteggio pilotato nella sua Villabate, costringendo sindaco e giunta alle dimissioni e attirando l’attenzione de Le Iene, che gli dedicano un servizio su Italia 1. Quell’inchiesta gli spalanca le porte di Mediaset: prima Open Space, poi Le Iene, dove rimane finché, su proposta di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si candida a sindaco di Palermo. Ottiene 17.290 voti, pari al 6,16 per cento. Nel frattempo filma tutta la campagna elettorale con una telecamera nascosta. Ne uscirà Il Sindaco: Italian Politics for Dummies, film la cui esistenza viene svelata con una pseudo-scazzottata insieme a Francesco Benigno, l’attore di Mery per sempre di Marco Risi, anche lui candidato con La Vardera. La pellicola esce nel novembre del 2018 e provoca un autentico terremoto politico, con tanto di minacce di querela da parte di Salvini e Meloni. Nello stesso anno, durante una partita del Palermo, viene preso di mira da cori e striscioni degli ultras. D’altronde lo aveva promesso: “Sarò lo sconzajoco”, il guastafeste. E pensare che Ignazio La Russa lo aveva definito “il nostro Dybala”. Un paragone che, col senno di poi, è stato un clamoroso autogol.