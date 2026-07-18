Ismaele La Vardera piace più di Renzi e Salvini! Il movimento dell'ex Iena esordisce nei sondaggi con un risultato clamoroso: “Se parteciperemo a livello nazionale? Lo decideremo presto”

Ma è nella classifica di gradimento dei leader che arriva il dato più interessante. Il leader Ismaele La Vardera, giovane deputato dell'Assemblea regionale siciliana e volto televisivo, pur essendo conosciuto solo dal 32% degli elettori, tra chi lo conosce raccoglie una fiducia del 22%, un punteggio che lo colloca subito dietro a Nicola Fratoianni (25%) e quasi alla pari con Alessandro Di Battista e Roberto Vannacci, entrambi al 23% ma con una notorietà nettamente superiore alla sua. In cima alla classifica restano Giorgia Meloni, la più conosciuta (99%) e con il grado di fiducia più alto (36%), seguita da Giuseppe Conte (30%) ed Elly Schlein (28%). Il posizionamento di La Vardera lo pone comunque davanti a leader di lungo corso (che certo hanno avuto molto più tempo e modo per farsi odiare) come Matteo Salvini, il cui partito nel frattempo scende al 4,9% nelle intenzioni di voto, e davanti allo stesso Cateno De Luca, che poco tempo fa era il suo leader, oltre che davanti anche a un ex premier come Matteo Renzi.