Fine delle ricerche, il Lago di Vico ha restituito il corpo di Luigi Cavallari, marito del ministro

La geolocalizzazione della telefonata fatta dal ministro Roccella per chiamare i soccorsi, poi, ha permesso di individuare meglio dove cercare e capire se e dove eventuali correnti avrebbero potuto trascinare il corpo. In queste ore la triste notizia. Anche se, ufficialmente, si parla ancora solo di “cadavere rinvenuto nel lago”. E’ chiaro, però, che si tratta di un “anonimato di cortesia” prima dei doverosi riconoscimenti e delle formalità di rito.

Nei giorni scorsi, anche noi di MOW avevamo assistito a una giornata di ricerche direttamente dal piazzale allestito all’interno di un rimessaggio barche. Sonar al lavoro e piccoli robot per scandagliare il fondale, oltre a quadre di sommozzatori che si alternavano al ritmo di due immersioni al giorno, collaborando anche con i pescatori locali che, conoscendo “le dinamiche del lago”, indirizzavano le ricerche verso un canneto lì vicino. Il problema, però, è stato il fango, che ha reso la visibilità praticamente nulla, tanto da far protrarre i lavori per giorni. Per dovere d’onestà dobbiamo anche dire che abbiamo chiesto se tutto quel dispiegamento di forze fosse perché la persona scomparsa era il marito di un ministro, ma c’è stato spiegato da tutti che no: tutto s’è svolto come per qualsiasi altro disperso.