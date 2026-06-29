Perché 5 inviati Rai al Lago Vico e non uno solo? Parla l'ex segretario della commissione vigilanza Michele Anzaldi "In Rai non si vuole la Newsroom che in Europa hanno tutti. Si risparmierebbero 100 milioni di euro, la Lega non voleva abbassare il canone?

Quali sono le resistenze che ne impediscono l’applicazione anche oggi?

Il piano Newsroom vuol dire che ad esempio “il mio amico” di colpo non è più direttore. E quindi non è più nemmeno “mio amico”. Questo vuol dire. A Salini l’ho sempre detto in faccia che le vicedirezioni erano sessanta anziché sei. E lui stava zitto, perché è vero. Nessuno applica la Newsroom perché non la vuole nessuno. Tra l’altro, nel caso odierno mi hai detto che sono partiti in cinque, ma sai cosa vuol dire?

No, cosa vuol dire?

Se io reggo il microfono, non reggo la telecamera. Quindi il minimo sono dieci, giusto? Poi chi è che guida? Si parte dai cinque che hai visto, ma sono almeno dieci. Poi che vuol dire? Che sono tornati a Roma o hanno mangiato lì? Si è preso il sonoro della telecamera o c’era uno col microfon? Insomma, quanto è costata questa cosa? Lo spreco è evidente. Soprattutto andarci in massa così. Nell'ultima intervista al Sole24Ore l’ad Rossi dice: “Avevo bisogno di certezze economiche”. Ma di certezze economiche per fare cosa? Me lo dici? Tu mi chiedi certezze economiche e soldi, ma per fare cosa? Ieri abbiamo visto che i soldi vengono buttati. C’è un elenco delle persone che in Rai vengono pagate più di 200 mila euro. È come un elenco telefonico. Una quantità di nomi infinita. E pensare che c’era pure il tetto agli stipendi, e si è tolto. In tutto questo la Lega vuole abbassare il canone, l'ha abbassato? Che cosa fa? Come ci è stato mostrato plasticamente e fotograficamente gli italiani hanno ripreso a bruciare soldi come facevano quindici anni fa e hanno addirittura abolito la rotazione. Questo nel silenzio dei famosi sindacati, dell’Ordine dei Giornalisti, della stampa parlamentare, eccetera eccetera.

Quindi sarebbe bastata una persona sola insomma…

Non escludo poi che qualcuno abbia addirittura dormito là. Una bella vacanza, diciamo. Perché poi, a cosa serve rimanere lì? In questa tremenda tragedia che ha interessato il marito della ministra Roccella, poi, le immagini che si potrebbero recuperare dal ritrovamento del corpo, non andrebbero nemmeno pubblicate né trasmesse, dunque, a cosa servono 5 inviati più le troupe sul posto?