No, Trump non si droga: anzi, è lucidissimo! Sapete perché ha aperto la strada all'uso legale degli psichedelici? Per accontentare i veterani ma soprattutto gli investitori di Wall Street (e c'entrano le biotech cinesi)

Trump sta creando una nuova fonte di ricchezza per i paperoni di Wall Street. Gli investitori si sono infatti riversati in massa nel settore, tanto è vero che le azioni di società che sviluppano droghe psichedeliche, come Compass Pathways, hanno registrato un'impennata considerevole. Il quotidiano Wall Street Journal non ha usato mezzi termini: “Wall Street sta scommettendo decine di milioni di dollari su droghe psichedeliche che, secondo i sostenitori, potrebbero curare le malattie mentali a una frazione del costo delle terapie con trattamenti più noti”. Il risultato nudo e crudo è sotto gli occhi di tutti: l'ondata di interesse proveniente dalla grande finanza Usa e la conseguente ondata di investimenti non derivano da considerazioni umanitarie, bensì da una fredda analisi macroeconomica. Il settore potrebbe infatti davvero partorire soluzioni scientifiche efficaci per ridurre i costi dell'epidemia di depressione e disturbo post-traumatico da stress, risolvendo una delle più serie piaghe sanitarie statunitensi e arricchendo al contempo un botto di persone. Attenzione però, perché trasformare le sostanze psichedeliche in un'attività redditizia richiede il consenso di medici, pazienti e assicuratori, ma anche una quantità considerevole di risorse sanitarie (come sale di trattamento e personale di supporto). Nel frattempo sta facendo parlare di sé Spravato, uno spray nasale a base di ketamina sviluppato da Johnson & Johnson per il trattamento della depressione resistente alle terapie convenzionali, spesso indicato come il prodotto psichedelico pionieristico. È arrivato sul mercato nel 2019 e le sue vendite sono cresciute in maniera esponenziale - raggiungendo 1,7 miliardi di dollari nel 2025 - ma la stessa J&J ha dovuto svolgere un lavoro considerevole per ottenere l’utilizzo del farmaco. Non sarà facile, quindi, per Trump gestire, o meglio ancora addomesticare, questa nuova “gallina dalle uova d'oro”.