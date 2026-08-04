Beatrice morta a Bordighera: il papà biologico chiede la sepoltura, ma prima chi l’avrebbe ascoltato? La doverosa riflessione oltre l’orrore (e gli scaricabarile)

Si tratta delle due sorelline di Beatrice che con le loro testimonianze sono state determinanti nella ricostruzione dell’accaduto, due bambine che gli psicologi hanno definito “adultizzate” per la sofferenza che hanno dovuto patire in una casa dove spesso venivano lasciate sole e dove erano costrette a svolgere lavori domestici e a badare alla bimba più piccola. Il papà di Beatrice fa sapere attraverso il suo avvocato di non aver mai conosciuto personalmente Manuel Iannuzzi e di non immaginare che le bimbe, in particolare Beatrice, fossero costrette a subire continui maltrattamenti e abusi fisici e psicologici anche perché la Aiello impediva alla zia e ai nonni paterni qualsiasi contatto con le nipoti relegandole ad un’esistenza che bambine della loro età non dovrebbero mai trovarsi a sperimentare.

Il papà di Beatrice vuole solo avere una tomba su cui portare un fiore per la sua bambina quando potrà uscire dal carcere e la certezza che le altre due figlie possano essere accudite e cresciute dalla sorella fino a quando non potrà pensarci lui. Intanto a Beatrice si continua a mancare di rispetto quando i difensori di Iannuzzi e della Aiello dicono in tv che nei suoi polmoni “c’era solo fuliggine o fumo passivo” mentre gli inquirenti hanno quel video dove Iannuzzi la obbliga a fumare una sigaretta mentre lei piange disperata, un video definito “goliardico” perché “serviva solo a far ridere la mamma e le sorelline”. E le si manca di rispetto soprattutto quando l’avvocato Laura Corbetta, difensore della Aiello, dice all’inviata di Morning News che “Beatrice era molto vivace, versava i barattoli di popcorn nei cassetti e a volte si rendevano necessari interventi correttivi ed educativi che qualsiasi genitore avrebbe posto in essere”! No avvocato Corbetta, qui non la seguiamo davvero più perché se una marachella autorizza un genitore ad ammazzare di botte una bambina di due anni (aveva emorragie anche nella pelvi e nel pancreas!) non siamo solo al di fuori di qualsiasi intervento educativo e correttivo, di qualsiasi regola o legge in senso giuridico, siamo proprio al di fuori di qualsiasi comportamento che possa ancora definirci esseri umani.