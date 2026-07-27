Fame da true crime oltre Garlasco? I 5 cold case italiani da “studiare” sotto l’ombrellone (perchè per l'AI se ne riparlerà)

Il tempo cancella prove? Spesso sì, ma molto spesso fa emergere anche gli errori e chi ha sbagliato. Non sempre con una qualche malizia, anzi: quasi sempre perché i tempi erano altri. Adesso, però, la scienza ha fatto uno step ulteriore e in questa fame da true crime che ha preso la pancia di mezza Italia c’è da aspettarsi verità nuove su storie vecchissime. Storie che per decenni ci hanno fatto accontentare di verità processuali tirate. Costruite su intuizioni, alibi traballanti e verbali scritti con i piedi (o la malafede). Poi la biologia molecolare ha iniziato a correre a velocità che nelle aule di tribunale non si erano mai neanche sognate. E d'improvviso ci si è accorti che tanti faldoni lasciati a prendere polvere potrebbero essere bombe a orologeria. Oggi, tra genealogia forense, DNA nucleare da campioni degradati e nuove tecnologie per la micro-tracciaologia, il banco della vecchia investigazione sta saltando in aria. Rivalutando, paradossalmente, le indagini tradizionali, ma affossando l’approccio scientifico così come lo avevamo conosciuto in favore di un metodo più raccordato e multidisciplinare. Ecco perché, mentre si parla di Garlasco, di Pietracatella, di Pamela Genini e indagini recenti, abbiamo provato a chiederci quali potranno essere i casi destinati a riaprirsi grazie al nuovo metodo scientifico.