Omicidio di Eboli: è già in manette il presunto assassino di Luigi Luca Esposito? Ha 26 anni e era nascosto in un casolare

Il presunto assassino è stato trovato e arrestato, ma le domande restano tante. Troppe. A cominciare dal coinvolgimento nelle indagini di un reparto come i Cacciatori di Puglia, che si occupa principalmente di criminalità organizzata. Sono stati loro, insieme ai Carabinieri del luogo e a quelli del ROS, a far scattare il blitz questa notte: un ventiseienne di nazionalità tunisina è bloccato in un casolare diroccato a sud della provincia, con in tasca i documenti e le carte di credito della vittima. È la vera svolta nell’omicidio di Luigi Esposito, 53 anni, giornalista noto a tutti come Luca? Per ora bisogna stare alla cronaca e ai fatti.