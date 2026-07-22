Omicidio di Eboli: Luigi Esposito bruciato vivo? C’è un sospettato e pure il dubbio di falle (e balle) nella sua vita

Poi quell’auto è scomparsa dai monitor. Poco dopo, il corpo di Esposito diventa un rogo in un terreno agricolo di località Cioffi. Le chiavi della macchina sono ancora nella tasca dei suoi pantaloni. Il medico legale Gabriele Casaburi ha impiegato cinque ore d'autopsia per ricostruire la carneficina: il cranio spaccato da un colpo che non è un proiettile, le ossa frantumate da un pestaggio a sangue e la quasi certezza che le fiamme siano arrivate prima della morte. L'hanno bruciato vivo. Il bossolo trovato sul posto? Probabile spazzatura fuori contesto in mezzo ai detriti. Nel fiume lì accanto i sommozzatori cercano una mazzetta o magari un tubo di ferro. Sul corpo del 53enne è stata riscontrata un'evidente lesione alla testa, non compatibile con un'arma da fuoco. I primi rilievi strumentali hanno evidenziato una sequenza di fratture ossee riconducibili a “armi” di questo tipo.