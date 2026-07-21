Il problema non è solo Vannacci travestito da imperatore che condanna a morte Schlein, Conte e gli altri, ma la sinistra che si scandalizza per niente: siamo passati dall’antifascismo della P38 a quello della lagnanza

Roberto Vannacci pubblica un video in cui il generale, travestito da imperatore, con accanto Giorgia Meloni e forse Ignazio La Russa, condanna a morte i leader dell’opposizione, da Schlein a Conte, passando per Boldrin e gli altri. Un tempo la sinistra, certa sinistra almeno, faceva il segno della p38. Oggi la sinistra si scandalizza per un video, tra l’altro fatto male, di Futuro Nazionale. Un tempo il fascismo era una questione di militanza, anche sbagliata, anche sbadata, anche violenta, anche superflua, anche inutile, ma militanza pur sempre. Oggi l’antifascismo secondo i leader dell’opposizione passa dalla lagnanza. Addirittura l’opposizione chiede a Giorgia Meloni di prendere le distanze, per la sua sola presenza in un video fatto da altri, pubblicato da altri e che non ha rilanciato. Lei ovviamente ne prende le distanze e vince pure questa partita, perché chi fa la vittima non sta simpatico a nessuno, non solo a quelli di destra, ma pure a quelli di sinistra.