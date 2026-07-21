Lepore ha fatto bene a scendere in piazza per Fakir? "Voleva metterci il cappello su e ha perso il controllo. 55 feriti tra i poliziotti, poteva scapparci il morto" parla Tonino Guglielmi del Sindacato Autonomo di Polizia

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha cercato di metterci il cappello su a quella manifestazione per Abderrahim Fakir che, comunque, ci racconta il collega e inviato in loco Domenico Agrizzi, ci sarebbe stata lo stesso. Una manifestazione che sarebbe stata comunque una manifestazione violenta e contro la polizia. Oggi Lepore collegato all’Aria Che Tira cerca di schermirsi dalle accuse, ma è evidente la scelta affrettata e pericolosa, a prescindere dalla gravità della tragedia che, ricordiamo, tratta di un uomo morto nelle mani dello Stato. Una vicenda delicatissima facilmente strumentalizzabile e comprensibilmente capace di suscitare l’odio da parte della popolazione civile verso la polizia. Quella stessa polizia che ieri sera a Bologna ha dovuto fronteggiare quella parte di piazza più radicalizzata. Era una conseguenza prevedibile e che forse il sindaco di Bologna avrebbe dovuto evitare di cavalcare, dato che questa sua scelta gli si ritorcerà contro. Perché questa storia non è finita qui. Dare la colpa alle piazze e agli antagonisti è il solito specchietto delle allodole. Ieri avevamo raccolto il punto di vista molto critico e acuto di Tonino Guglielmi, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia che aveva definito con apprensione “improvvida” la scelta del sindaco. Oggi lo abbiamo ricontattato perché effettivamente ha avuto ragione.
Non ci piace dover ammettere che ha avuto ragione
“Ma guardi. Io che non so fare il sindaco, non avrei mai fatto una scelta del genere. È stato un errore madornale. Madornale. Ci poteva scappare il morto, c'è uno con un piede rotto, ci sono 55 feriti tra i poliziotti, dai. Bisogna stare attenti, anche per la mancanza di rispetto per uno che è morto. C'è la magistratura, siamo uno Stato comunque civile. Si aspetta, si osserva, si guardano le indagini, si guardano le immagini e si aspetta. E poi, chi ha sbagliato, paga. Io le bodycam sulle divise degli agenti perché le ho fatte introdurre? Perché io sono contro gli abusi. Ha detto bene Zuppi: bisogna dialogare. Non voglio fare il prete, però porca miseria. Come si fa a fare gli eroi così?
Una manifestazione del genere, però, ci sarebbe stata a prescindere dal tentativo di Lepore di metterci il cappello sopra
Pensava di mettercelo il cappello su, ma ha perso il controllo. E poi, alla fine, è la polizia che ha subito, perché la polizia ha subito ieri, eh.
Quanti feriti ci sono tra i poliziotti?
55 feriti e numerose auto del comune incendiate.