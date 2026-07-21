Lepore ha fatto bene a scendere in piazza per Fakir? "Voleva metterci il cappello su e ha perso il controllo. 55 feriti tra i poliziotti, poteva scapparci il morto" parla Tonino Guglielmi del Sindacato Autonomo di Polizia

Non ci piace dover ammettere che ha avuto ragione

“Ma guardi. Io che non so fare il sindaco, non avrei mai fatto una scelta del genere. È stato un errore madornale. Madornale. Ci poteva scappare il morto, c'è uno con un piede rotto, ci sono 55 feriti tra i poliziotti, dai. Bisogna stare attenti, anche per la mancanza di rispetto per uno che è morto. C'è la magistratura, siamo uno Stato comunque civile. Si aspetta, si osserva, si guardano le indagini, si guardano le immagini e si aspetta. E poi, chi ha sbagliato, paga. Io le bodycam sulle divise degli agenti perché le ho fatte introdurre? Perché io sono contro gli abusi. Ha detto bene Zuppi: bisogna dialogare. Non voglio fare il prete, però porca miseria. Come si fa a fare gli eroi così?

Una manifestazione del genere, però, ci sarebbe stata a prescindere dal tentativo di Lepore di metterci il cappello sopra

Pensava di mettercelo il cappello su, ma ha perso il controllo. E poi, alla fine, è la polizia che ha subito, perché la polizia ha subito ieri, eh.

Quanti feriti ci sono tra i poliziotti?

55 feriti e numerose auto del comune incendiate.