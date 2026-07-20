Caro Salvini, non basteranno le visite a Roggero in carcere per cancellare il flop di Pontida vuota, il disastro dei trasporti e l’ascesa di Vannacci (che t’ha rubato il posto)

Annullata la tombola di Pontida per mancanza di giocatori. Pontida… Cisano Bergamasco in realtà, dove si è spostata quest’anno la Festa estiva della Lega. Il Püntida Fest, nonostante gli ospiti (da Silvia Sardone a Giorgetti e Fontana) era mezzo vuoto, vuoi perché la sede è cambiata e non è più quella storica, vuoi perché, sotto sotto, la Lega è finita. Di certo Vannacci ha bucato il pallone al Capitone, e ora quella mezza luna di cuoio sgonfia e inutilizzabile resterà sul prato di Pontida. La Lega ha finito di giocare il suo mondiale, un po’ come il Portogallo, portandosi dietro disorganizzazione, personalismi e un leader che non buca più lo schermo, perché la gente ormai cerca altro. Cerca il generale che fa un video sulla guerra con due meloni (“Meloni”) in mano, canotta scura e catenina d’oro, neanche li stesse vendendo, quei meloni. E se non cerca la cosiddetta destra becera, cerca qualcosa di meglio, di più moderato, di più istituzionale, un porto sicuro come Forza Italia (di cui si parla troppo poco e che è ancora la quarta forza politica di questo Paese, la seconda di destra dopo Fratelli d’Italia). Salvini è un populista senza popolo, un sovranista al contrario: i treni internazionali sono più puntuali, mentre i nazionali e i regionali sono più in ritardo ora, con lui, di quanto non lo siano stati negli ultimi quindici anni.