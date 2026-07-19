Siamo arrivati alla fine del Mondiale di Dio(s), di Trump, del mercante Infantino, delle reliquie in dollari, dell’apostolo Yamal e del Messi(a)

È il Mondiale di Donald Trump, l’oste invisibile che solo stasera si farà avanti sulla scena, mettendo in mano di uno dei contendenti la Coppa. In tribuna presente anche Pedro Sanchez: i due si guarderanno sorridenti, evitando il cagnesco. Ma è solo scena. Gianni Infantino ormai sorride sempre: lo ha detto fin da subito che serviva stare “nel chill”. Il presidente arriva in fondo più sereno rispetto alla partenza, caratterizzata da faccende malamente gestite, concluso con il fascino dei campioni che non ha distratto del tutto gli appassionati dalle guerre lontane. Il terreno di gioco sarà messo in vendita: la reliquia del torneo per i fedeli. Una reliquia valutata in dollari. La secolarizzazione è sospesa: nella nazione “benedetta”, guidata da un santone miliardario, si gioca l’ultima partita del Mondiale. Il concerto delle squadre di calcio di tutto il pianeta è all’ultima nota. Profeti, apostoli, mercanti e cambia valute. Trenta minuti tra un tempo e l’altro per far rifiatare i legionari di Messi e riflettere gli architetti del calcio spagnolo. Il tempio non brucerà, ma risuonerà al canto dei coristi scelti prima e durante il rituale. Le sale dei cinema in Italia sono piene: tutti vogliono vedere l’Odissea di Nolan. Il poema in cui la dialettica tra dèi e umani raggiunge l’estrema e più sublime manifestazione. Il cinema però è tecnicamente riproducibile. Il calcio resta attaccato all’istante. Finisce stasera il vangelo laico di questo Mondiale.