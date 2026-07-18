“C'è il rischio di creare distorsioni cognitive sui ragazzi”. L’intervista allo psicologo sportivo Francesco Piras: “Questo modo di operare è ancora molto diffuso ”. Nelle scuole calcio ci sono troppe cose che non tornano

Una vicenda che ha acceso un faro su un tema più grande: qual è, oggi, il vero modello educativo delle scuole calcio italiane? Abbiamo deciso di girare la domanda a chi lo sport e la mente li studia da vicino, intervistando Francesco Piras, psicologo sportivo, e chiedendogli senza troppi giri di parole: è un caso isolato, o la punta di un iceberg?

“Ho letto con attenzione le parole scritte da questa mamma e non posso che condividere ogni parola espressa e ogni concetto espresso”, esordisce Piras. “Stiamo parlando di una fascia d'età dove l'obiettivo primario è proprio quello sottolineato dalla signora stessa: la crescita personale, psico-sportiva e sociale. Non può essere l'obiettivo principale quello di selezionare in vista di una squadra più forte, figuriamoci nelle modalità descritte dalla signora stessa”.

C'è un concetto, in particolare, che secondo lo psicologo viene ignorato sistematicamente da chi lavora nei settori giovanili, e che da solo basterebbe a far crollare l'impianto “selettivo” di certe scuole calcio: l'apprendimento latente. “Viene trascurato anche un concetto fondamentale che è quello di apprendimento latente, ovvero un apprendimento che può restare nascosto per anni e poi esplodere in fasi più avanzate dello sviluppo”, spiega Piras.

Ma cosa vuol dire davvero, apprendimento latente? Vuol dire che un bambino può allenarsi per mesi, ripetere gesti tecnici allenamento dopo allenamento, senza che questo si traduca subito in una prestazione visibile - e non perché “non ce la fa”, ma perché sta costruendo, in silenzio, un bagaglio che ancora non ha gli strumenti fisici e coordinativi per mostrare. Poi, magari all'improvviso, con uno scatto di crescita o una nuova maturazione motoria, quel bagaglio esplode e il gesto che sembrava impossibile diventa naturale. È il classico “brutto anatroccolo” dello sport: chi lo scarta a dieci anni perché non è ancora cigno semplicemente, spesso, non ha aspettato abbastanza.