Zero dubbi: Luigi Esposito è stato ammazzato. Ora si attende l’autopsia, ma è buio pesto a Eboli

Ma perché è stato ammazzato? E chi poteva volergli così male? Sono le domande che rimangono senza risposte. Pensare alla professione, per uno che si occupava di sport, sembra oggettivamente troppo, ma giustamente l'Ordine dei giornalisti parla di “gravità inaudita” e cordoglio. Sul movente, però, è il buio totale. I carabinieri stanno spulciando i tabulati telefonici, i contatti delle ultime ore, i messaggi, le frequentazioni.

Cercano un nome. Un appuntamento. Insomma: una pista. Intanto si attende l'autopsia. Il medico legale, al primo esame esterno sotto la luce dei fari, non ha potuto mettere niente nero su bianco: il fuoco ha devastato troppo i tessuti. Sarà l'esame sul tavolo autoptico a dire se Esposito era già morto quando le fiamme lo hanno avvolto e quanti colpi lo hanno centrato. Dalla Procura, però, almeno per adesso non esce una parola e il fatto che le indagini siano così blindate fanno pensare che sotto potrebbe esserci qualcosa di grosso davvero.