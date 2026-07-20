RaiSport, cambia Fratello d’Italia (da Petrecca a Lollobrigida) ma restano le solite figure di me**a? Il tweet ufficiale durante il Tour De France: “E chi m’ammazza? Mario Roggero”

Tutto in famiglia, verrebbe da dire, ma sarebbe la solita banalità che la stampa, appena nominato il Fratello d’Italia alla direzione di Rai Sport, si era voluta risparmiare. Ora certamente l’errore umano appartiene a tutti e chi ne è scevro, scagli la prima pietra. Fare i bacchettoni non ci appartiene. Però è tutto bellissimo. Da un lato Matteo Salvini che alla riunione preliminare a Pontida si ritrova davanti una marea di sedie vuote, e ciò nonostante da buon ministro dei Trasporti si è teletrasportato, come ai bei vecchi tempi, due volte davanti al carcere di Bollate per invocare la candidatura al Parlamento europeo di Mario Roggero. Nel frattempo Meloni si è congratulata con le forze dell’ordine poco prima che Abderrahim Fakir morisse sotto il peso degli agenti al Pilastro, alla George Floyd.