Prima Urso chiede un audit su Ranucci e poi Buttafuoco viene fatto fuori: wagliò, tutto apposto in viale Mazzini?

La Rai è completamente allo sbando. E da fuori, davvero, non è un bello spettacolo. Davvero si può arrivare a credere che fare fuori un grande intellettuale conservatore come Pietrangelo Buttafuoco e chiudere il suo programma in fascia dorata con ascolti pazzeschi sia una buona idea? Davvero il ministro Urso crede che dall’estero la richiesta di un audit interno per “verificare la veridicità delle fonti utilizzate da Report e la qualità e affidabilità deontologica dei consulenti in trasmissione” passerà come un gesto di legittima difesa nei confronti del vero giornalismo d’inchiesta? Folle, forse è credere, al tempo stesso, che nessuno se ne accorga. Forse il punto è che a nessuno frega niente. Il diktat è uno solo. Nessun prigioniero. E’ entrata in vigore la linea dura e nessuno sgarro è concesso, costi quel che costi. Le elezioni si avvicinano e la campagna elettorale è una trincea.