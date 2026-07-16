“Le rovine non ci fanno paura”. Lo scrittore Fulvio Abbate racconta la guerra civile spagnola e i “re della pistola operaia di Barcellona” a 90 anni da quel sogno di libertà

“A las barricadas!”, così pronuncia, solenne, l’inno anarchico spagnolo. Merito dell’algoritmo, questi giorni di luglio, su Instagram, offrono allo sguardo pagine che riportano sulla superficie dell’acqua memoriale le immagini del luglio 1936 - novant’anni fa - un portfolio fotografico della guerra civile spagnola. Cesserà nell’aprile del 1939, con la sconfitta del bando repubblicano e la vittoria dei nazionalisti di Francisco Franco, ciò che per gli anarchici prendeva invece nome e forme insurrezionali di una vera “rivoluzione sociale”, punteggiata dalle bandiere rosso-nere dei libertari in armi. “Ni dios ni amo”, né dio né padroni, tracciato con grafia operaia o contadina sui muri di Spagna. “L’orgasmo della storia”, nella lettura “desiderante” dei Situazionisti, che nella rivolta irriducibile degli anarchici del 1936 si riconobbero, includendo, come esergo, nei trattati di Guy Debord, il testamento morale di Buenaventura Durruti, forse il leggendario combattente anarchico: “Le rovine non ci fanno paura, noi erediteremo il mondo, portiamo un mondo nuovo nei nostri cuori e questo mondo sta crescendo mentre ne parlo”. L’“eroe” Durruti morirà pochi mesi dopo l’inizio del conflitto, accidentalmente, oceanici i suoi funerali a Barcellona, anche la bandiera dell’ambasciata Usa a mezz’asta. In prima fila, oltre ai compagni di lotta, il console generale sovietico, Vladimir Antonov-Ovseenko, già protagonista della Rivoluzione d'Ottobre, con la presa del Palazzo d’Inverno a Pietrogrado. Antonov, pochi mesi dopo, richiamato in patria, accusato di trotskismo, sarà condannato a morte da un tribunale di Stalin.

Nell’ideale album di quei giorni, tra le ramblas di Barcellona e il fronte di Saragozza, nell’Aragona pronta ad affermare il comunismo libertario, c’è modo di scorgere in strada i tram segnati dalla nuova livrea rosso-nera del sindacato CNT-FAI, lo stesso accadrà nelle insegne delle barberie e dei teatri altrettanto “collettivizzati”. Diego Camacho, biografo di Durruti, raccontava che in alcuni villaggi dell’Aragona, mentre i banditori proclamavano il “libero amore” (episodi analoghi li narra anche Luis Buñuel nelle sue memorie) c’era modo di assistere al rogo delle banconote, quasi che, estrema fiducia in una idea della storia progressiva e rivoluzionaria, il denaro non fosse più necessario, retaggio di un sistema economico dei “padroni” e del capitale, ormai deposti, cancellati, abbattuti a favore, appunto, del comunismo libertario, le terre collettivizzate, abolito anche esercito e disciplina militare in nome delle milizie vestite con il “mono”, la tuta blu degli operai, dove, banditi i gradi, ogni decisione va presa in modo assembleare. Gli anarchici di Huesca, sempre in quei giorni, batteranno una propria moneta, anche lì figura la bandiera della CNT-FAI, la Confederación Nacional del Trabajo, prossima alla Federación Anarquista Ibérica. La Spagna conquista i titoli d’apertura dei giornali di tutto il mondo il 17 luglio del 1936, un gruppo di alti ufficiali si solleva contro il legittimo governo repubblicano. Il generale Francisco Franco diventerà, in corso d’opera dei massacri, il capo riconosciuto della sedizione: l’“alzamiento”. Avrà il sostegno della Chiesa, la “Divisione Condor” di Hitler e il “Corpo truppe Volontarie” di Mussolini. Accanto al governo del Fronte popolare troveremo invece l’URSS di Stalin e il Messico rivoluzionario, erede delle gesta di Emiliano Zapata. Francia e Inghilterra, democrazie europee, sceglieranno la carta del “non-intervento”.