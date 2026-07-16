[VIDEO] Delitto di Garlasco: Chiara Poggi ricattata? Su MisterX e l’ipotesi di Gianluca Zanella (oltre Andrea Sempio e Alberto Stasi)

C’è anche un altro episodio che avviene a luglio 2007, pochi giorni prima del delitto. Chiara scambia alcune email con la stessa collega. Parlano di questioni intime, chiacchiere normali per due ragazze, ma potenzialmente imbarazzanti se letti da terzi. Il 10 luglio, quella conversazione viene copiata su una chiavetta USB e subito cancellata dal computer principale. Secondo Zanella non è stata Chiara. Qualcuno che aveva accesso fisico a quella casa ha frugato nei suoi dati? Ha isolato il file e lo ha sottratto? Qui si innesta l’ipotesi del ricatto. Nel 2007 non c’erano le leggi sullo stalking o sul revenge porn che abbiamo oggi. Quel tipo di minaccia digitale si gestiva in silenzio. In qualche modo è pure ciò che ipotizza anche Dal Checco nella sua consulenza informatica, raccontando di un sistema che oggi è noto, ma che c’era pure nel 2007. Chiara non parla con i genitori, non parla con Stasi. Tenta di risolvere la faccenda da sola. Le quattro telefonate senza risposta alla collega, a metà luglio, prima di imbarcarsi per Londra, sono i passi di chi cerca disperatamente una sponda?

La teoria di DarkSide si spinge fino al mattino del delitto. Chiara capisce di essere sotto controllo, decide di non subire più e affronta chi la sta ricattando, minacciando di denunciare. È la sua fine. E il resto è tutto quello che conosciamo già. Sia chiaro, come lo stesso Zanella ha precisato in ogni occasione, non c’è la pretesa di una verità assoluta e meno che mai un tentativo di scavalcare i giudici, ma una strada – o una pista per usare un termine più corretto – su cui può valere la pena andare un attimo a guardare. A meno che gli inquirenti non l’abbiano fatto già, visto che le indagini sono ancora in corso e molto resta ancora da raccontare.