Delitto di Garlasco: l’ex chiamata “Mao” racconta un Andrea Sempio che c’entra niente con l’Andreas del forum

Ma sarebbe disonesto non ammettere che in quella testimonianza viene raccontato un Andrea Sempio del tutto diverso dall’Andreas che s’era fatto conoscere sull’ormai famoso forum dei seduttori, nei diari sequestrati e attraverso l’analisi di quei pochi dispositivi informatici e supporti che i carabinieri hanno potuto sequestrargli. E’ vero che anche i peggiori hanno avuto qualcuno che parlava bene di loro, ma la fredda verità è che questo racconto – se si sta alle parole - distingue la maschera e l'uomo reale. Anche se resta da capire quale è la maschera e quale l’uomo reale.

Ascoltata a sommarie informazioni testimoniali dai carabinieri e trasmessa nel corso della trasmissione Quarto Grado, la donna ha tracciato il ritratto di un uomo ordinario, sideralmente lontano da Andreas. Come se esistessero, insomma, un Andrea e un Andreas. Con Mao si sono conosciuti nel 2015 e hanno condiviso una relazione sentimentale durata circa tre anni. Una storia comune, iniziata quando lei era ancora giovanissima – veramente molto giovane - e conclusasi per divergenze ordinarie: lei cercava una stabilità diversa, lui rifiutava di assumersi troppe responsabilità.