È il Mondiale più corrotto di sempre. L'ombra delle partite truccate, visti negati e gli strani affari della Fifa: così Trump ha rovinato il torneo più bello di tutti

Alla fine è successo davvero: al termine di Spagna-Argentina, Donald Trump è sceso sul manto verde del MetLife Stadium per consegnare il trofeo iridato ai vincitori del Mondiale, è salito sul palco e lì, sorridente e compiaciuto, è rimasto durante i festeggiamenti finali insieme agli infastiditi calciatori spagnoli. Era già successo al Mondiale per Club del 2025. Stesso stadio, stessa scena: il presidente degli Stati Uniti in piedi accanto ai vittoriosi giocatori del Chelsea. Solo che in quest'ultimo caso Trump era al centro della premiazione, accanto al capitano dei Blues James, mentre domenica sera è finito in disparte, allontanato da Rodri e quasi compatito dall'amico, e presidente delal Fifa, Gianni Infantino. Chiaro l'obiettivo di Donaldone: traslare il successo della Roja, di Lamine Yamal e di Ferran Torres, in un suo personalissimo successo politico. Peccato che il marketing abbia funzionato fino a un certo punto. Colpa di un torneo iniziato male e finito ancora peggio, tra polemiche e controversie che hanno spinto il Washington Post a definire il Mondiale appena archiviato “un caos” durante il quale “gli Stati Uniti hanno ospitato il mondo mostrando il loro volto peggiore”. Ancora più secco e diretto il Guardian, per il quale “tutte le critiche rivolte a questo torneo si sono dimostrate fondate e giustificate”. Ma cos'è che ha fatto incaz*are gli addetti ai lavori e diventare apatici milioni di appassionati e tifosi di calcio?