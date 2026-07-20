Parla per la prima volta Francesca Macrì, madre di Aurora e suocera di Ferdico: “Io non mi pento”. E risponde sul passato dell'ex marito e killer di Boiocchi, alle malelingue di Milano e racconta il suo dolore

Le malelingue dicono che Marco non era ben visto in Calabria per la sua relazione con Aurora.

Le persone avranno sempre da ridire a prescindere. Lui effettivamente è molto più grande, ma giudicare non serve a nulla. Aurora temeva la reazione del padre, che in effetti ci ha messo del tempo per accettare la cosa. Nei paesini è così, a Milano sei solo uno tra tanti: ci sono cose che passano inosservate.

E queste voci come sono state poi appianate?

Queste voci abbiamo fatto finta di non sentirle e siamo andati avanti. “Muta e sorda” si dice in Calabria.

E le nipoti?

Per me sono tutto, vivo per loro. Asia è una bambina splendida, Antonio anche: Marchino junior, così lo chiamiamo. È spettacolare, aveva imparato a ballare di recente e a suonare la chitarra mimando il gesto. Cuore di nonna!

Del tuo ex marito Pietro Andrea?

Francamente non so nulla. Non ho nessun tipo di rapporto con lui.

Marco nell'ultima udienza gli ha lanciato un appello: “Spero che faccia la scelta giusta”. Secondo te che scelta farà?

Credo che non seguirà quel consiglio. Ha già fatto anni di carcere dignitosamente. Però, dopo l’ultima esperienza e il pentimento di Marco, non bisogna dare nulla per scontato.

Per quale motivo?

Già conosceva l'ambito di stare lì in carcere e non l'ha mai fatto. Credo nemmeno questa volta, anche se la condanna sarà pesante.

Marco ha detto che Pietro Andrea ha partecipato a un altro omicidio in passato. Tu hai capito a cosa si riferisce?

Ripeto, io con lui non ho rapporti e non l’ho mai incontrato a Milano. Se anche avesse confidato a Marco determinate cose, io non potrei saperlo.

Conoscendo la realtà di Soriano ti è venuto in mente qualcosa, magari relativo ad Antonino Zupo?

Antonino Zupo è mio cognato. Se Pietro Andrea c’entra con l’omicidio sarà la giustizia a dirlo.

E sei preoccupata per le dichiarazioni di Marco?

Le sue dichiarazioni mi preoccupano fino a un certo punto.

Sì, ma sai che a Milano si vociferava che avesse avuto una relazione addirittura anche con te?

Su quelle voci ci siamo fatti una risata.

E con Antonio Bellocco che rapporto avevi?

Ho avuto il piacere di conoscerlo al compleanno o al battesimo di mia nipote Asia: bravissima persona.

A Milano o giù l'hai incontrato?

Sempre a Milano, perché mia figlia ha organizzato tutto lì.