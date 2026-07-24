"La verità sulla pista nera ancora oggi è troppo scomoda da rivelare" parla Raffaella Fanelli. Ecco perché i pm chiedono l'archiviazione per Nino Madonia, accusato dell'omicidio di Piersanti Mattarella?

Chi è Nino Madonia e perché è rilevante per l’omicidio Mattarella e non solo?

Se c'è un nome che attraversa quarant'anni di storia di Cosa nostra è quello di Antonino Madonia. Figlio del capomafia Francesco Madonia, erede della famiglia di Resuttana, è uno degli uomini che hanno accompagnato l'ascesa dei Corleonesi lasciandosi alle spalle una scia di delitti eccellenti. C'è lui tra gli esecutori dell'omicidio di Pio La Torre, del giudice Rocco Chinnici, del vicequestore Ninni Cassarà, del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo. È stato inoltre riconosciuto come uno degli autori dell'attentato al giudice Carlo Palermo e del fallito attentato dell'Addaura contro Giovanni Falcone... insomma ad Antonino Madonia hanno attribuito di tutto quindi anche il ruolo di killer nell'omicidio Mattarella ci stava bene.

Quali sono stati i depistaggi sull’omicidio Mattarella e cos’è che si muove ancora oggi per confondere le acque?

Nel caso Mattarella più che di depistaggi parlerei di omissioni e occasioni mancate. E mi riferisco alla pista nera, all'indagine di Giovanni Falcone. C'è solo una possibilità perché si faccia chiarezza sulll'omicidio: arrivare a una verità sulla morte di Michele Reina

L’anno scorso è stato realizzato un documentario sull’omicidio Mattarella da 42esimo Parallelo, il cui studio è andato a fuoco. Cosa ne pensi? Il caso Mattarella è un nervo scoperto della nostra storia che dà fastidio a chi?

Conosco Magma, il documentario sull'omicidio Mattarella e conosco anche la sua autrice, Giorgia Furlan. Ci siamo incrociate mentre lavoravo sull'omicidio di Mino Pecorelli. Penso che il suo sia un lavoro importante perché riporta al centro testimonianze che meritano di essere ascoltate, a cominciare da quella di Maria Grazia Trizzino, storica capo di gabinetto di Piersanti Mattarella. Quanto all'incendio che ha distrutto la sede di 42° Parallelo, non ho elementi per dire se ci sia stato altro oltre a ciò che è stato accertato. Posso però dirti che non credo alle coincidenze e che non è tanto il nome di Piersanti Mattarella in sé a spaventare quanto ciò che la verità sul suo omicidio possa far scoprire se ricostruita fino in fondo.

Chi si occupa del caso Mattarella muore? Falcone e Borsellino erano vicini alla verità sul caso

Non collego le stragi di Capaci e di via D’Amelio all’omicidio Mattarella, almeno non in questi termini. La domanda, però, non è tanto quanto Falcone e Borsellino fossero arrivati alla verità su quel delitto, quanto il motivo per cui certe verità, quella sull’omicidio Mattarella così come quella sulle stragi, siano così difficili da raggiungere. Perché costringono chi indaga a entrare in una zona grigia, dove si intrecciano criminalità organizzata, politica, interessi occulti e ambienti dell’eversione nera.

Anche Report si è occupato del caso Mattarella. Oggi Ranucci da vittima di una bomba viene descritto come carnefice. Che sta succedendo?

Del caso Ranucci, scusami, ma preferisco non parlare.