L’inchiesta Pecorelli va verso l’archiviazione. Ma perché nessuno vuole conoscere la verità? Perché il sistema preserva sé stesso

Ma quali erano i rapporti tra Pecorelli e D’Amato? “Nella redazione di Pecorelli c’erano due spie di D’Amato. Si trattava di spie all’insaputa di Pecorelli o erano agenti di collegamento? Ai posteri l’ardua sentenza. Ad ogni modo, quando nel ’72 viene fuori la storia del Noto Servizio Pecorelli per ben tre volte scrive su Op ‘il Presidente del Consiglio, soppesata la nota del «noto servizio»’, tra virgolette, proprio per far capire che di quello stava parlando. Quindi evidentemente lui sapeva di questo carteggio e quindi la cosa più realistica è che le spie di D’Amato in realtà erano agenti di collegamento. D’Amato voleva lanciare un segnale per dire: vedete che noi lo sappiamo che questo noto servizio esiste? E usò Pecorelli. L’incontro tra il direttore di Op e D’Amato prima della sua morte è interessante, ma non so se sia stato dovuto al fatto che Pecorelli sapesse della strage di Bologna”. Licio Gelli e Federico Umberto D’Amato, come anche Mario Tedeschi e Francesco Ortolani, però, sono stati indicati dalla magistratura come organizzatori e finanziatori della strage di Bologna, anche se già defunti ai tempi della sentenza. I preparativi della strage partono dal febbraio del 1979. Come ricostruito durante i processi a Bologna, esiste una nota di Gelli che viene ritrovata sul conto Bologna e risale a un mese prima dell'omicidio Pecorelli, che addirittura un anno prima che ci arrivasse la magistratura pubblica in uno dei numeri di Op il nome di un giornalista di destra, Guido Giannettini, che era coinvolto nella Strage di Piazza Fontana. Ad ogni modo, ancora oggi “le persone sono cambiate, i partiti, i movimenti pure, però qualcosa rimane. Ad esempio, perché Armando Cossutta a proposito dei rapporti tra Pci e servizi segreti fino all’ultimo non ha voluto dire niente? Si parla di un tipo di umanità che alla domanda ‘che ora è’ ti risponde ‘perché te lo dovrei dire?’. L’inchiesta di Pecorelli verosimilmente la archivieranno, perché questa è la logica del sistema. Certi casi non vanno riaperti mai. Vedi Mani Pulite, le inchieste di Guido Salvini e di Cassone, ma ce ne sarebbero altre. Sono tutti casi che tra una cosa e l’altra si sono trascinati per decenni. Quindi sicuramente qualcuno si sarà detto ‘ma piacere, ancora con la storia di Pecorelli?”.