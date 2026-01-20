Oriana Fallaci e Khomeini: quell’intervista del 1979 che spiegava l’Iran di oggi (oltre l’Islam), smascherava certe “rivoluzioni” e asfaltava già un Occidente che finge ancora di non capire

Sì, scrivere oggi, mentre l’Iran torna a bruciare nelle piazze e nelle carceri, dell’intervista che Oriana Fallaci fece a Ruhollah Khomeini nel 1979 significa misurarsi con uno di quei testi che li capisci quasi cinquant’anni dopo. Perché contiene profezie? Oriana Fallaci è stata quanto di più distante da una sibilla, ma perché mette a nudo, con una lucidità quasi crudele e quell’onestissimo cinismo del vero tipico della sua penna, l’ossatura ideologica della Rivoluzione islamica e della teocrazia iraniana appena nata e già compiuta nella sua violenza potenziale. In tutta proprio la sua violenza, che era potenziale allora e è quello che è adesso. Quell’incontro a Qom, avvenuto poche settimane dopo la caduta dello Scià, andrebbe fatto studiare a scuola, invece delle salmonate funzionali all’ideologia del gregge che sta uccidendo formazione e didattica. Un testo di ieri per raccontare l’adesso: distante dalla curiosità giornalistica, ma come documento politico e morale. Anzi: come avvertimento. Sia inteso: non contro l’Islam, non per catechizzare, non per indirizzare. Ma ricordarsi che leggere (persino la storia) è il presupposto per scrivere (persino la propria storia).

La Fallaci arriva davanti all’ayatollah sapendo di trovarsi di fronte un uomo che non le piace, ma comunque un uomo. Però consapevole pure di trovarsi di fronte a qualcuno che impersona un sistema di pensiero che rifiuta in radice l’idea stessa di mediazione. Khomeini parla solo per comandare. Argomenta? No, sta già governando. E quando alla Fallacio viene imposto il chador per poterlo intervistare, Oriana accetta. La sottomissione c’entra niente. O c’entra nella misura in cui puoi ribaltarla in qualcosa di immediatamente narrativo e politico. “E visto che mi dice così, mi tolgo subito questo stupido cencio medievale. Ecco fatto”. Straccio medievale, lo chiama, prima di toglierselo davanti a lui, rivendicando il diritto elementare — e per questo intollerabile — di una donna a parlare a volto scoperto. All’epoca sembrò la provocazione di una giornalista occidentale supponente e sfacciata. E invece, signori, era la rappresentazione plastica del conflitto che segnerà l’Iran per i decenni successivi, fino alle proteste di oggi.