Cari bacchettoni, siete peggio voi dei ragazzini che hanno fatto casino in metro a Bangkok. Ma davvero abbiamo trasformato una scenetta da adolescenti in un incidente diplomatico?

Noi, soliti bastian contrari, vogliamo difenderli. Non perché non si siano comportati da maleducati, questo è evidente e il caso gli servirà sicuramente da lezione, ma per un semplice quanto banale: so' ragazzi. Sono sedicenni in vacanza, in gruppo, in branco, in un posto dove nessuno li capisce e dove dunque si sentono in potere di dire la qualunque. Ma chi, a quell'età, non è mai stato un po' coglione? Abbiamo solo avuto la fortuna di non avere una telecamera in faccia e un esercito di indignati performativi pronti a insultare dall'alto della loro statura morale.

Insomma smettiamola di innalzare, in una masochistica forma di provincialismo, un fatterello sgradevole in un manifesto dell'italiano all'estero e in un mea culpa collettivi. Ragazzini caciaroni, cafoni, che hanno avuto un comportamento deprecabile e hanno fatto una figuraccia, sono stati fermati, multati e addirittura fotografati al comando della polizia thailandese manco fossero trafficanti di chissà che cosa. Direi che la lezione è abbastanza, e si sarebbe potuta fermare prima di una caccia alle streghe non serve a educare nessuno: serve solo a farci sentire, per un attimo, appagati e migliori di loro.