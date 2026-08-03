Cosa c’entrano Stati Uniti, Israele e... Cristopher Nolan con la crisi dei migranti a Ceuta? Parla Alberto Negri: “Mohammed VI sapeva già tutto e non ha detto una parola sulla gente che ha mandato a morire”

Ora è chiaro che la crisi di Ceuta è stata provocata dal Marocco per dare del filo da torcere alla Spagna che supporta le rivendicazioni algerine nel Sahara occidentale conteso con Rabat. Esiste anche per l'Italia un rischio analogo con qualche altra potenza antagonista?

Dell’Italia non me ne frega un c**o e poi vi spiego perché. Nei fatti di Ceuta, invece, sono coinvolti i servizi segreti del Marocco, della Spagna, di Israele e degli Stati Uniti. Lo scopo è quello di mettere, come hai detto, in difficoltà la Spagna con un'ondata di migranti, visto che il Marocco rivendica anche Ceuta e Melilla. Non lo fa direttamente, ma lo fa attraverso gli Stati Uniti.

In che senso, tramite gli Stati Uniti?

Trump non solo ha mandato il messaggio di auguri al re del Marocco sul Sahara Occidentale, ma al Congresso americano è anche depositata una relazione in cui si dice che Ceuta e Melilla sono territorio marocchino, ovvero oggetto di un futuro negoziato. Quindi c'è anche un appoggio da parte degli Stati Uniti. Poi c'è un appoggio da parte di Israele.

Perché Israele?

Perché Netanyahu detesta Sánchez, che ha parlato contro il genocidio a Gaza. Detesta Sánchez proprio come gli Stati Uniti, perché è contro la guerra in Iran e quindi sono intervenuti più di una volta per appoggiare il Marocco. Tutto questo è passato anche attraverso i servizi segreti. Nota bene che il 30 luglio l’ondata di migranti è avvenuta sotto gli occhi di re Mohammed VI, che si trovava a 20 km di distanza da Ceuta a festeggiare la Festa del Trono con tutta la sua corte. Abdellatif Hammouchi, il capo dei servizi, incluso. Colui che gestisce: Pegasus, cioè il sistema di spyware della NSO israeliana e naturalmente; i rapporti militari e di intelligence tra Marocco e Israele che, come sapete, è stata riconosciuta nel 2021 da Rabat. Nello stesso anno, in cambio, Trump ha praticamente riconosciuto i territori coloniali spagnoli sotto la sua sovranità. Capite in che gioco sono entrati i migranti?

Delle pedine…

Ovviamente sullo sfondo ci sono gli Accordi di Abramo, ma anche il fatto che il Marocco, avendo il 40% di disoccupazione giovanile e il 50% di sottoccupati da decenni, ogni tanto apre la valvola dell'immigrazione e butta degli immigrati qua in Europa. Lo sappiamo, l'ha già fatto. Ho fatto decine di reportage da Capo Spartel a Tangeri a vedere i marocchini che prendevano queste barchette per passare dall'altra parte, a Gibilterra. Tra l'altro, riaprendo Sanchez le relazioni diplomatiche con l'Algeria, l’ha trasformata in uno dei maggiori fornitori di gas di Madrid. Questa mossa è andata subito in rotta di collisione col Marocco. È molto importante, poi, sapere che a Dakhla c'è il porto più importante del Sahara. Un porto americano, c'è un po' di tutto: ci sono fosfati e altri terreni, risorse naturali e poi il paesaggio. Quello che quella merda di Nolan ha usato per girare una parte del suo Odisseo, il ché ha imbellettato il tutto.