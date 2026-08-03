Gli urlano contro per Ceuta, Pedro Sànchez mette Madonna: il premier spagnolo e la sua folle playlist Spotify aperta a tutti

Ma non mancano i brani in spagnolo, ovviamente. E tra questi c’è Tantas Cosas di Melani, un brano delicato con un testo potente sul futuro percepito con entusiasmo e ottimismo, sulla voglia di guardare avanti e sulla capacità di trasformare emozioni e ricordi in qualcosa di nuovo. La canzone è la ventiduesima nella playlist di Sánchez composta da trentuno brani e anche la collocazione nella lista non appare casuale, perché segna una direzione che dal presente si sposta sempre più verso il futuro. Tantas cosas è, infatti, preceduto dal pezzo di Paul McCartney forse più rappresentativo dell’artista: Ripples in a Pond, un sentimento in continuo movimento ed evoluzione, che si espande dal personale all’universo. In questo climax musicale che passa appunto per Tantas cosas, si passa poi ai Placebo con Lady of the flowers, tra le scelte più sorprendenti del leader spagnolo. Quella più da vecchio rocker nascosto. Nel mezzo di brani pop e nuove leve spagnole spunta Brian Molko, con la sua estetica fatta di eyeliner provocatori e identità impossibili da ingabbiare. Una canzone del 1996 che oggi suona ancora attuale: perché certe domande su chi siamo e su come vogliamo essere visti non passano mai di moda. E un leader come Sánchez non si preoccupa di apparire ben delineato e risolto: qui c’è forse la sfaccettatura più intima della sua personalità, molto più che nei pezzi più soft.

Ma attenzione, perché il ventottesimo brano è forse il più contemporaneo di tutti. Si tratta di SS26 di Charlie xcx che, aveva dichiarato, dopo il successo di Brat avrebbe indagato le cause di quel caos pop tanto celebrato nell’album precedente. SS26, cioè “primavera-estate 2026”, un titolo da sfilata che descrive la moda che incontra l'ansia del presente. Perché anche mentre il mondo discute di crisi e frontiere, c'è sempre qualcuno che si chiede quale sarà il prossimo trend. Charlie lo fa con una certa inquietudine, la stessa che Sánchez sceglie in questa parte della sua playlist.

A chiudere la parte più rock della playlist ci pensano i Rolling Stones con In The Stars, una canzone che sembra quasi una pausa per guardare il cielo dopo un viaggio lungo. Il titolo dice tutto: alcune cose sembrano scritte nelle stelle, destinate a restare. E l’ultima perla scelta da Sánchez non poteva che essere sfacciatamente pop. Chi meglio della regina mondiale? Madonna con I Feel So Free. Qui c’è la reinvenzione che mette il punto alla playlist con una parola chiave: libertà. Dopo aver attraversato generazioni e generi musicali diversi, Sánchez chiude con l'artista che più di ogni altra ha trasformato il cambiamento in una forma d'arte. Alla fine Sánchez non ha risposto a Ceuta con una canzone. Ha raccontato di lui e basta. Trentuno brani, nessun reggaeton e un ritratto personale che la musica ha reso ancora più marcato seppur, al tempo stesso, in continuo mutamento. Forse non siamo più abituati a figure politiche che si definiscono, sì, ma senza irrigidirsi in ruoli immutabili che potrebbero dare vita a stereotipi. La vera forza di Sànchez - e questa playlist lo dimostra - è l'apertura al cambiamento, nonché una notevole capacità comunicativa. C'è chi usa la musica per doppiare il suono delle bombe, chi per raccontarsi senza timore di giudizio.