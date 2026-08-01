Ma magari ci invadessero... Ecco perché a Ceuta abbiamo assistito al miracolo della creazione visto al microscopio

Il dramma umanitario si consuma a Ceuta tra morti e allarmismi nell'assoluta assenza di filtri narrativi. In poche ore è scattato il cortocircuito mediatico-percettivo e milioni di persone scivolano nell'allucinazione collettiva: convinte che a varcare la frontiera non siano esseri umani in carne e ossa, ma i primi emissari di un'invasione orchestrata nel cuore dell'Europa: che è sotto casa.

Subito le reazioni a destra e a sinistra, nello schema narrativo perennemente identico e bipolare che scandisce la nevrosi contemporanea. Da un lato si bullizzano il troppo progressista Pedro Sánchez, idolo pettinato, corretto, e le cosiddette anime belle; dall'altro si invoca la Reconquista, che le porte di Schengen si chiudano: come se un trattato tra uomini ricchi in cravatta e donne, altrettanto ricche in tailleur, potesse fermare la biologia. Il rito masturbatorio dei destraioli prevede l'ossessione orgasmica per l'esercito che finalmente spari e allora sì che si sbo*ra.

È l'allarme a Ceuta e i violini di questo Occidente che sembra affondare suonano all'impazzata: senza che nessuno però spieghi ai milioni di utenti investiti di questo nuovo fardello geopolitico che Ceuta (e anche Melilla, più a est) sono tecnicamente suolo spagnolo e quindi europeo, ma sulle coste nordafricane, terre acquisite anticamente, quando il Marocco non era nato.

Due punti strategici e bastioni concorrenti: nella costa opposta presidiano i britannici. Si controlla e condiziona uno dei flussi commerciali più importanti al mondo che passa appunto dal cosiddetto Stretto di Gibilterra.

Ma per l'informazione nulla deve essere troppo divulgativo: contano solo quelle reiterate immagini dai reel che ormai animano il traffico mediatico contemporaneo: giovanotti a torso nudo e in ciabatte che entrano in Spagna con lo smartphone già nella modalità live, per sancire il controcampo della nostra retorica narrativa.