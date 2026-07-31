Chi vuole incastrare Sanchez? I 48mila migranti che hanno invaso Ceuta non sono un caso. C'entra il patto con l'Algeria ma non solo

Cosa sappiamo dei migranti arrivati a Ceuta? E quanti sono? Nel momento in cui scriviamo i dati parlano di 49.000 mila persone (oltre la metà della popolazione di Ceuta di 85.000 abitanti) nelle ultime 24 ore, almeno 7.000 delle quali sarebbero minorenni e dunque sottoposte alla tutela delle autorità della città autonoma. Numerosi uomini giovani, poche le donne e i bambini, ancor meno le famiglie. È questo che ha spinto in molti a chiedersi per quale ragione si stia verificando un fenomeno migratorio del genere. La spiegazione ufficiale che leggiamo sui media è che la nuova ondata dipenderebbe dalla povertà e dall'assenza di prospettive in Marocco, condizioni che spingerebbero i migranti a raggiungere la porta dell'Europa. Poi c'è la spiegazione politica che può essere riassunta così: è colpa di Sanchez. È stato il suo governo, la scorsa primavera, a incentivare un esodo del genere scegliendo di dare la cittadinanza spagnola, e quindi europea, a oltre 500mila immigrati irregolari presenti in Spagna. Il premier iberico aveva sostenuto che, senza l'apporto dei migranti, il Paese perderebbe il 19% del Pil entro il 2050 e il 22% entro il 2075. Insomma, mentre Sanchez ha trasformato l'immigrazione regolamentata in un pilastro della sua agenda, le opposizioni hanno denunciato il rischio di un "effetto calamita" sui flussi migratori. “Questa è un'invasione”, ha tuonato Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra Vox, accusando il governo Snchez di aver deliberatamente invitato i migranti, che a suo dire, sarebbero criminali, stupratori e potenziali elettori di sinistra.