Sta uscendo fuori la verità sul Covid-19? Il diario del medico più importante durante la Pandemia che negava in pubblico l'origine in laboratorio del virus e ora fa scena muta in Commissione

Mercoledì 29 luglio 2026, per la prima volta in tutta la sua carriera, Anthony Fauci, consulente dell’amminstrzione americana durante la Pandemia ed ex direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID, è stato zitto. Davanti alla Commissione Homeland Security and Governmental Affairs del Senato, presieduta dal repubblicano Rand Paul, e lo ha fatto invocando il Quinto Emendamento della Costituzione più di cento volte, opponendo a ogni domanda la stessa formula: su consiglio dei suoi legali, si asteneva dal rispondere per non autoincriminarsi. L'audizione era stata convocata per fare luce sulle origini del Covid-19 e su presunte dichiarazioni fuorvianti rese da Fauci al Congresso e all'opinione pubblica negli anni della pandemia. Nella sua dichiarazione di apertura — l'unica cosa che ha davvero detto, oltre alla formula rituale sul Quinto Emendamento — Fauci ha attaccato duramente Paul, parlando di una "ossessione fuori controllo" nei suoi confronti e sostenendo che l'unico scopo dell'audizione fosse indurlo a pronunciare qualcosa che potesse in futuro giustificare un'incriminazione. Ha aggiunto che gli pesava agire così, dato il rispetto che nutre per il ramo legislativo e i decenni di collaborazione con il Congresso, ma che non aveva altra scelta.

Ad aggravare il clima già teso, nei giorni precedenti l'audizione Paul aveva reso pubbliche oltre 1.100 pagine di appunti privati attribuiti a Fauci, risalenti al periodo tra dicembre 2019 e dicembre 2022 e ottenuti dal Dipartimento della Salute. I documenti restituiscono l'immagine di un Fauci, in privato, assai più scettico di quanto non apparisse in pubblico su alcuni punti chiave — comprese le prime ipotesi sull'origine del virus — oltre a numerosi riferimenti al suo rapporto, non privo di compiacimento, con la fama mediatica conquistata durante la pandemia. A rendere ancora più intricata la partita giudiziaria c'è un dettaglio che quasi tutti i commentatori americani hanno sottolineato nelle ore successive: Fauci era già stato graziato in via preventiva da Joe Biden nel gennaio 2025, poco prima della fine del suo mandato, proprio per proteggerlo — nelle parole dello stesso Biden — da "persecuzioni giudiziarie a sfondo politico". Paul e altri repubblicani sostengono che quella grazia copra solo eventuali reati commessi fino a quella data, e che una eventuale falsa testimonianza resa mercoledì — un reato successivo al perdono presidenziale — non sarebbe protetta. I giuristi interpellati dalla stampa americana concordano su un punto: la questione è tutt'altro che scontata, e spetterà eventualmente a un tribunale stabilire se il timore di incriminazione invocato da Fauci fosse legittimo.