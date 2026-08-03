Altro che Ceuta, ecco perché dovreste preoccuparvi del Marocco. Lo spionaggio in Europa, l'asse con Usa e Israele, il boom nell'automotive e nel calcio: sta nascendo una potenza nel Mediterraneo?

Ovviamente le autorità marocchine smentiscono tassativamente di aver in qualche modo favorito la crisi di Ceuta per punire Sanchez. Certo è che il Marocco punta a diventare una piattaforma commerciale tra Europa, Africa e Sahel, integrando rotte terrestri e marittime e offrendo ai Paesi saheliani senza sbocco sul mare l'accesso ai porti atlantici marocchini attraverso la cosiddetta Iniziativa Atlantica. Stiamo parlando, insomma, di uno Stato che ha le idee chiare per il futuro. E che, negli ultimi mesi, ha già dimostrato di sapersi muovere nei gangli oscuri dei palazzi del potere di Bruxelles con le sue spie, facendo molteplici pressioni e attività di lobbying. Il riferimento è alle recenti rivelazioni sullo spyware Pegasus. Di recente un ex agente della Dgst marocchina, e cioè l'agenzia di spionaggio e sicurezza interna del Paese, identificato con lo pseudonimo di “Safir”, ha raccontato che Rabat avrebbe iniziato a usare Pegasus nel 2017 contro giornalisti, attivisti per i diritti umani e funzionari stranieri, inclusi obiettivi spagnoli e francesi. Il Marocco continua a respingere tutte le accuse, ma le ultime rivelazioni hanno riacceso il dibattito sul ruolo dei servizi marocchini e sulla capacità di Rabat di esercitare influenza ben oltre i propri confini...