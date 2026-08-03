La holding segreta di Lavitola svelata! Ecco Future Awaits, il nome mancante della società sul carbon credit diretta da Ckuidjeu Tchoukoua, alias Clesio Gomes Tavares, il factotum indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci

Tutto parte da quel nome, Ckuidjeu Tchoukoua, la seconda (o forse prima?) identità di Clesio Gomes Tavares. Un'identità sobillata da un articolo del Messaggero ma passata sottotraccia, poi confermata dal nostro articolo, dove abbiamo mostrato come Clesio risultasse nei database di MMA e nei crediti di un film proprio con questo nome. E mentre tutti scavano nelle matrioske societarie partendo dall'identità nota del camerunense, noi lo abbiamo fatto partendo da quella meno conosciuta, e tramite intuizioni e incroci di notizie Italian Fight Magazine ha scovato due documenti pubblici, risalenti rispettivamente al 2024 e al 2025, confermati dalle nostre verifiche che offrono ora un primo riscontro.

Non riguardano il fascicolo giudiziario italiano, né la ricostruzione dell'attentato: sono atti amministrativi e diplomatici, reperibili tramite fonti aperte, che circoscrivono per la prima volta un nome societario attorno alla galassia di rapporti tra Lavitola e il suo intermediario. Quel nome è Future Awaits Holding Ltd, con sede dichiarata a Marlborough, un quartiere di Harare, Zimbabwe.