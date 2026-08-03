La holding segreta di Lavitola svelata! Ecco Future Awaits, il nome mancante della società sul carbon credit diretta da Ckuidjeu Tchoukoua, alias Clesio Gomes Tavares, il factotum indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci

Il Giornale lo scriveva proprio qualche giorno fa: “Qual è la società in cui Tavares ha il 10% se quelle visionate dal Giornale non vedono né il nome di Lavitola né il nome di Clesio?”. Uno dei grandi misteri del più grande mistero di questa estate, e gira tutto attorno a Clesio Gomes Tavares, la sua lunghissima permanenza in Camerun, gli affari sul carbon credit, Valter Lavitola, e quel servizio di Report sui crediti ambientali che continua a tornare, come un fantasma.
A partire dal nostro articolo sul combattimento di MMA, è stata Italian Fight Magazine, la nota realtà di fighting Italiano, a trovare la prima notizia che ha portato alla svolta, poi confermata in collaborazione con MOW.
Tutto parte da quel nome, Ckuidjeu Tchoukoua, la seconda (o forse prima?) identità di Clesio Gomes Tavares. Un'identità sobillata da un articolo del Messaggero ma passata sottotraccia, poi confermata dal nostro articolo, dove abbiamo mostrato come Clesio risultasse nei database di MMA e nei crediti di un film proprio con questo nome. E mentre tutti scavano nelle matrioske societarie partendo dall'identità nota del camerunense, noi lo abbiamo fatto partendo da quella meno conosciuta, e tramite intuizioni e incroci di notizie Italian Fight Magazine ha scovato due documenti pubblici, risalenti rispettivamente al 2024 e al 2025, confermati dalle nostre verifiche che offrono ora un primo riscontro.
Non riguardano il fascicolo giudiziario italiano, né la ricostruzione dell'attentato: sono atti amministrativi e diplomatici, reperibili tramite fonti aperte, che circoscrivono per la prima volta un nome societario attorno alla galassia di rapporti tra Lavitola e il suo intermediario. Quel nome è Future Awaits Holding Ltd, con sede dichiarata a Marlborough, un quartiere di Harare, Zimbabwe.
Il primo documento è una lettera ufficiale del Ministero dell'Ambiente, della Protezione della Natura e dello Sviluppo Sostenibile del Camerun (MINEPDED), datata 2 aprile 2024 e firmata dal ministro Hélé Pierre. È indirizzata a: “Monsieur Valter Lavitola, Founder and Shareholder of Future Awaits Holding Ltd — 121A Harare Drive, Marlborough, Zimbabwe”.
Il ministero risponde così a una corrispondenza precedente, datata 26 gennaio 2024, con cui la società avrebbe comunicato l'intenzione di sviluppare in Camerun un programma di transazione sui crediti di carbonio. Il documento riconosce così, in un atto amministrativo ordinario, l'esistenza di un'interlocuzione formale tra Future Awaits Holding e il governo camerunense, e indica Lavitola come fondatore e azionista della società proponente.
C'è poi un secondo documento che, oltre a confermare l'esistenza della società, la collega anche al factotum dell'ex direttore de L'Avanti!. È la lista ufficiale dei partecipanti in presenza alla SB62, la sessione degli organi sussidiari dell'UNFCCC tenutasi a Bonn nel giugno 2025. Nella versione finale della lista (pubblicata il 7 luglio 2025 — non in quella provvisoria di tre settimane prima, che non conteneva ancora il nominativo), tra i membri della delegazione ufficiale del Camerun compare: “Mr. Ckuidjeu Tchoukoua — Directeur Général — Future Awaits Holding”.
Lo stesso nome, Ckuidjeu Tchoukoua, è quello sotto cui un peso massimo camerunense ha disputato due incontri professionistici di MMA in Italia tra il 2018 e il 2019, allenandosi alla palestra Body Art di Nola, che abbiamo ricollegato proprio a Clesio Gomes Tavares.
Sono due nuovi punti fermi, documentati e documentali, che dimostrano l'esistenza di una società costituita da Valter Lavitola con Ckuidjeu Tchoukoua come direttore generale che si occupa di carbon credit, e per la prima volta ne sveliamo il nome. Dei documenti che aprono ora a una seconda domanda: proprio qualche giorno fa, il 1 agosto, in un'intervista al Giornale, ha detto: “Io devo a Sigfrido il fatto che non ho fatto un errore con il carbon credit, perché lui mi ha aiutato a non ficcarmi in un pasticcio. Avendo fatto un’indagine mi spinse su quella cosa delle comunità locali. Lui aveva fatto prima un’inchiesta sul carbon credit, ma ipotizzando pure che l’avesse fatta su mia fonte, cosa che non è, che ci sta di male? Era uno scandalo mondiale”. Ma i documenti raccontano una storia più lunga, il servizio di Report sulle comunità Masai della Tanzania è andata in onda l'11 novembre 2025, mentre la prima comunicazione di Future Awaits al ministero camerunense è del 26 gennaio 2024. Il programma può aver influenzato una fase successiva del progetto, ma non la sua nascita. Nulla di straordinario, lo stesso Lavitola ha affermato che Clesio ha dedicato al progetto sul carbon credit “cinque anni della sua vita”.
Future Awaits Holding ora non è più un nome sconosciuto. Ma il “giallo delle società” resta un romanzo apertissimo, con un capitolo in più. Chi altro c'è dietro? Quante altre società? E davvero Clesio Gomes Tavares è in Camerun per gestire gli affari sul carbon credit? Il sul rientro è previsto per il 5 di agosto, e la partita, da Pomezia, si sposta ora nell'Africa più profonda, a diecimila chilometri di distanza.