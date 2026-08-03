Salmo spara cazzate. Le creme solari fanno venire il tumore alla pelle? Abbiamo sentito il parere del dottor Bassetti: “Una grave fake news”



Le parole di Bassetti



Quella divulgata da Salmo è una grave fake news. Spiace che venga detta in questo modo. E soprattutto è ancora più grave che ci sia qualche medico che soffia su questo vento contro la salute delle persone. Perché è evidente che chi determina il rischio del tumore alla pelle è il sole. Le creme sono gli unici strumenti che oggi abbiamo a disposizione per mitigare gli effetti dei raggi UV. Sono tutte le associazioni scientifiche del mondo che lo raccomandano, quindi dispiace che una persona famosa dica queste cose, perché fa intuire che ai medici che lo hanno seguito sia sfuggito che oggi le creme protettive sono, invece, altamente raccomandate per evitare lo sviluppo del tumore alla pelle. Lo studio a cui hanno fatto riferimento alcuni - in sostegno della tesi di Salmo - è uno studio che non dimostra che la crema fa venire il tumore, ma che semplicemente chi fa uso delle creme ha più facilmente il melanoma. Questo succede perché naturalmente chi ha già avuto un melanoma, chi ha la pelle più chiara, chi si espone di più al sole, in genere è anche chi usa di più la crema solare. Quindi non è un’associazione diretta. Sono fattori di rischio che riguardano sempre chi si espone maggiormente al sole. Quella fatta da Salmo è una correlazione assolutamente falsa contro cui dobbiamo combattere tutti insieme. Che non succeda che qualche bambino o persona fragile o chiunque altro si esponga al sole senza la crema solare perché qualcuno gli ha detto che fa venire il tumore. Questa sarebbe una conseguenza gravissima. Poi sul fatto che possano esserci alcune creme in commercio che siano nocive, questo bisognerà valutarlo, analizzandone la composizione. Magari evidentemente ci sono delle sostanze chimiche che possono fare male. Però non deve venir meno l’impianto base, che è semplice: per mitigare gli effetti del sole, che è la causa dei tumori alla pelle, bisogna utilizzare la crema protettiva che ne attenua gli effetti violenti. Non bisogna assolutamente metterne in dubbio l’importanza.