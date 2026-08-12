Il Grillo è tornato a parlare e sembra un liberale. Avete letto il nuovo manifesto politico del teorico del Movimento 5 Stelle? Ci serviva Beppe per trainare l’Italia (ancora una volta) nel futuro

Quello che ci dice Grillo è che la democrazia italiana sembra diventata incapace di elaborare tutte le informazioni che si muovono intorno a e in essa, e quando prova a farlo lo fa troppo lentamente. La legge è in ritardo non solo sulla morale del XXI secolo, ma anche sulla tecnologia. La legge non comprende e anzi rallenta la comprensione collettiva del progresso a cui stiamo assistendo. È innegabile che, come ricorda Grillo (ma è una certezza che mette d’accordo marxisti e liberali da sempre), il nostro sistema sia il migliore finora sperimentato. Questa strana miscela di libero mercato, libertà individuali, diritti universali e tolleranza, ha segnato il vantaggio incredibile che l’Occidente ha avuto sui suoi competitor. Il resto del mondo con cui ora stiamo entrando in competizione, ha iniziato a evolversi realmente nel momento in cui ha aderito al nostro modello di società (la Cina è un caso eclatante), declinando l’assetto civile nei modi che più gli erano propri. Nonostante le peculiarità cinesi, per esempio, non faremmo un torto a nessuno sostenendo che la Cina sia il prodotto dell’unione antinomica tra comunismo e capitalismo, due invenzioni occidentali.

La domanda allora diventa: in che modo l’Occidente saprà sfruttare il modello occidentale? Un modello storicamente innovativo, all’avanguardia, in cui si sono sperimentate le più varie soluzioni in ambito politico (dalle monarchie assolute allo Stato nazione), economico (le leghe e le repubbliche commerciali), culturale (l’invenzione della stampa e della riproduzione meccanica dei testi, la trasmissione dei saperi codificata, la ricerca scienza moderna) e religioso (il cristianesimo, una religione emancipatoria che, alla fine del mondo tardo-antico prometteva la liberazione di donne e schiavi, dei “subalterni” della società romana). Quello che ci manca, in altre parole, è una “rivoluzione copernicana” della politica, in cui la democrazia possa saggiare i propri limiti da sé, al pari della ragione kantiana.

Torniamo a Grillo:

Per secoli abbiamo avuto paura dello Stato, e spesso a ragione. Uno Stato che sa tutto della vita dei cittadini può diventare un incubo, per questo ci siamo inventati costituzioni, diritti, garanzie, norme sulla privacy. Poi è arrivato Internet e abbiamo consegnato di nostra spontanea volontà a delle società private una montagna di informazioni che nemmeno il governo più invadente del passato avrebbe mai potuto sognarsi. […] Abbiamo passato decenni a impedire allo Stato di sapere troppo di noi, e poi abbiamo regalato le chiavi della nostra vita digitale cliccando su un pulsante che dice “Accetto i termini e le condizioni” (probabilmente il contratto più importante che firmiamo senza averlo mai letto). La sovranità del ventunesimo secolo sarà quindi anche sovranità sull’informazione, ma deve partire dalla persona, prima di tutto. I nostri dati sono un pezzo della nostra identità e devono restare sotto il nostro controllo.