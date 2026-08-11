Monsieur Chimutengo, parla per la prima volta in esclusiva a MOW il socio in Africa di Valter Lavitola e re del carbon credit: “Come ci siamo conosciuti, che interessi aveva, chi lo copriva e il giro di soldi che c'è dietro”

Quando ha conosciuto il signor Lavitola?

L'ho conosciuto nel 2022.

E come?

Verso marzo 2022 me lo presentò un analista che collaborava con me. Me lo presentò come un investitore facoltoso, perché veniva qui per la caccia sportiva ed era, a suo dire, in contatto con leader internazionali. In quell'incontro — di cui ho delle foto — mi mostrò immagini di sé insieme al presidente russo Vladimir Putin, credo durante una battuta di caccia. Mi mostrò foto con Xi Jinping e con Berlusconi. Poi mi disse di essere in contatto con il presidente Lula. Raccontava di voler investire in Zimbabwe, nel settore della caccia, safari e voleva acquistare un terreno agricolo di circa 5.000 acri.

Siete entrati in contatto perché lei lavora nel settore dei carbon credit?

Esatto, sono stato presidente di una banca per sei anni. Quindi mi occupo di servizi finanziari e, tra le altre cose, anche di intermediazione di crediti di carbonio. Ho anche contribuito a scrivere, per conto del governo dello Zimbabwe, la normativa sul carbonio. Verso luglio 2023, in concomitanza con una conferenza che ho organizzato a Victoria Falls, mi disse di avere investitori interessati al carbonio, citando una società brasiliana, OMISSIS, vicina a Lula che voleva acquistare grandi quantità di crediti. Gli dissi che, se volevano investire, non c'era problema. Così siamo passati dalla caccia e i safari ai carbon credit.

Qual è il collegamento tra crediti di carbonio, safari e le altre attività?

È stato un cambiamento radicale rispetto a come eravamo partiti. In Zimbabwe gestivo, per conto del governo, la concessione di caccia di Victoria Falls. Quando abbiamo iniziato a parlare di caccia, l'interesse era quello. Il progetto è cambiato dopo la conferenza che ho organizzato a Victoria Falls, il Forum Africano sui Crediti di Carbonio Volontari 2023, se ne trovano tracce anche sul mio profilo LinkedIn. Da lì lui propose una partnership: in Future Awaits io sarei diventato il country director, avrei cercato i terreni e sviluppato il progetto, lui avrebbe portato i capitali.

Quando è iniziata quindi la collaborazione con Future Awaits?

Più o meno nello stesso periodo. La partnership era nata nel 2022 su terreni agricoli e caccia, ed è passata al carbonio dopo la conferenza nel luglio 2023.

Aveva informazioni su di lui, nel 2022 o prima? Sapeva chi fosse Lavitola?

No, non sapevo chi fosse Valter Lavitola, non ne avevo mai sentito parlare.

Ha poi raccolto informazioni su di lui, dopo il 2022, prima dello scandalo attuale?

Le racconto meglio il contesto. Quando abbiamo iniziato con il carbonio, per via del mio profilo professionale, mi mandò in Camerun a negoziare un accordo con alcuni interlocutori locali; portai a termine la trattativa e tornai in Zimbabwe. Al rientro, mi fu presentato suo figlio, Giuseppe Lavitola. Il rapporto tra Lavitola e il figlio era altalenante: a volte il padre chiedeva di inserire il figlio nella società, poi il figlio stesso mi chiamava per chiedere di togliere il proprio nome.

Firmammo poi un accordo, un documento firmato in Italia con OMISSIS. Hanno costituito una nuova società, OMISSIS. Da lì fui incaricato da Giuseppe e da Lavitola di avviare due nuove società in Sudafrica: Afrocarbon Solutions e Future Awaits South Africa. Sono amministratore di entrambe.

«Precisazione. Il Sig. Giuseppe Lavitola non è socio né amministratore di Afrocarbon Solutions e di Future Awaits South Africa, né di alcuna delle ulteriori società richiamate nell’intervista: le risultanze dei competenti registri delle imprese non recano il suo nominativo in alcuna di tali qualità. Le dichiarazioni rese sul punto dal Sig. Chimutengo non sono assistite da alcun riscontro documentale.»