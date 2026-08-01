Ecco i video degli incontri di MMA di Gomes Clesio Tavares (o Tchoukoua Ckuidjeu?), l'uomo indagato per l'attentato a Ranucci. La folle vita del factotum di Lavitola: criminale, lottatore sfortunato e attore a tempo perso

Gomes Clesio Tavares è l'uomo nell'ombra della vicenda Ranucci-Lavitola. È il centro di gravità dell'inchiesta, lo snodo fra il commando di esecutori e il presunto mandante. Di lui si sa pochissimo, è in Camerun da subito dopo l'attentato, sappiamo che, secondo gli inquirenti, è un uomo “intraneo al Clan Russo di Nola con la specifica funzione di riscossione crediti mediante intimidazione e violenza”. Ed è proprio al carcere di Secondigliano che, nel 2015, incontra Valter Lavitola.

Ma su YouTube, abbiamo scovato alcuni video del factotum dell'ex direttore dell'Avanti!, video che fanno emergere di una sua seconda vita, che ci mostrano lui, la sua voce, anche in un certo senso la sua debolezza, ma non solo.

Clesio Gomes Tavares, tra le altre cose, è stato anche un lottatore di MMA. Una carriera a dire il vero abbastanza breve e modesta. Si allena in una palestra di Nola e disputa due incontri, entrambi nel main event del Ludus Magnus di Forte dei Marmi, entrambi persi piuttosto malamente. Del match d'esordio, quello per la cintura International Ludus Magnus Championship contro il marocchino Ihab El Romani, ci sono anche due video. Il primo è una presentazione, una sorta di preview dell'incontro dove Clesio maltratta un sacco da boxe in una palestra e poi, in un italiano stentato, si presenta come Clesio “CK”, preludendo a una sua vittoria della cintura.