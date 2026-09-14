Ma davvero l’ad di Mps Luigi Lovaglio ha tirato una “sola” (di intervista) a Repubblica?

Intesa Sanpaolo, per ogni azione che gli shareholders del Monte sono disposti a cederle, offre loro in cambio 1,6 azioni proprie + 1 euro cash. Si tratta di un’operazione che si aggirerebbe attorno ai 30,6 miliardi di euro con un premio del 12,5 per cento rispetto ai prezzi precedenti all’annuncio e si oppone alla proposta di Lovaglio, perlomeno ad occhio, non è allettante come l’avance di Intesa che offre davvero un sacco di soldi a quegli investitori che, invece, qualora scegliessero di seguire Lovaglio, otterrebbero più o meno qualcosa di cui sono già in possesso. Ovvero? Stiamo parlando di un’offerta di scambio su Banco Bpm e Banca Generali a cui Lovaglio punta per realizzare la sua complessa strategia che, se andasse in porto, chiuderebbe la partita del Risiko Bancario. Qui Lovaglio offre per ogni azione di Bpm 1,208 euro, di cui 0,302 in contanti e il restante 0,906 in azioni di Assicurazioni Generali. Azioni che Mps detiene già tramite il controllo di Mediobanca. Poi, certo, al momento della chiusura della contesa, le azioni di Assicurazioni Generali potrebbero valere di più e quindi sì, quei 0,906 euro potrebbero moltiplicarsi. Ma il condizionale è d’obbligo e non si tratta, almeno a livello formale, della certezza di cui parla Lovaglio a Repubblica. Come può garantire, Lovaglio, che “il credito non diminuirà”? Certamente l’Mps sorprenderà tutti ancora una volta, disattendendo le critiche alle sue parole con i fatti, ma è certo che l’Ops di Mps su Banco Bpm sia una vera e propria azione difensiva. Cosa che lui, naturalmente, smentisce a Paparella su Repubblica.