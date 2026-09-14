Chi lo conosce, o anche soltanto chi lo intuisce, sa che quella di oggi non è una puntata come un’altra: rappresenta in qualche maniera il primo step di un percorso che Fabrizio aveva chiaro da molto tempo. Come sapeva bene Silvio Berlusconi (e come spiegava già Carl Schmitt ne “Le categorie del ‘politico’”), per creare uno Stato, o un partito, bisogna avere un “nemico” – le categorie del “politico” sono in buona sostanza due: amico/nemico. Se Silvio Berlusconi aveva i comunisti, Fabrizio Corona ha i suoi “nemici” in Marina e Pier Silvio. Nella narrazione di Silvio Berlusconi, i comunisti volevano silenziarlo attraverso la magistratura. Nella narrazione di Fabrizio Corona, Marina e Pier Silvio vogliono silenziarlo allo stesso modo: richieste di risarcimento multimilionarie e cancellazione dei contenuti (“preventiva” che, come spiega l’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, non esiste nel nostro codice e può rappresentarsi come una “censura” – ma di questo lasciamo a occuparsene i professionisti). Fabrizio ha anche capito una cosa: come dice e ripete sempre Roberto D’Agostino, di Dagospia: “il gossip è politica”. Fabrizio ha usato il “re” del Gossip, Alfonso Signorini, per attaccare i suoi “comunisti”, i suoi nemici, i proprietari di Mediaset (e non solo, ovviamente). Anche le puntate su Belen, che avevano raggiunto, più o meno, i cinque milioni di visualizzazioni, e che sono state oscurate, avevano quell’obiettivo: la vera accusata poteva sembrare, dietro Belen, Maria De Filippi, ma dietro la De Filippi i veri obiettivi di Corona sono sempre stati Marina e Pier Silvio Berlusconi.