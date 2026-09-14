Apocallise IA: lo scrittore cyberpunk Ottavio Cappellani vi spiega cosa significano le parole di Coxon (Anthropic) sull’intelligenza artificiale che distruggerà l'umanità in dieci anni

Eppure, il primo testo che parla della ribellione dell’intelligenza artificiale è un dramma del 1920, R.U.R., Rossum’s Universal Robot, dello scrittore ceco Karel Capek, ed è il testo in cui per la prima volta appare il termine “robot”, inventato dal fratello di Karel, Joseph, in ceco “robota” (lavoro faticoso, servitù). Non solo: è anche il testo dove per la prima volta appare l’intelligenza artificiale “generativa”, ossia quella che apprende da sola, in collaborazione con le altre intelligenze artificiali e che alla fine decide che il genere umano non sia indispensabile, anzi. Ho “riscoperto” il testo per il teatro e ne ho scritto l’adattamento per il Teatro Stabile di Catania: sorprendentemente, questo classico del teatro (fu la fonte di ispirazione per Metropolis, di Fritz Lang; secondo H.G. Wells fu un vero e proprio plagio), fu messo in scena in Italia, una sola volta, nel 1933 e poi mai più, e ringraziando, Rita Gari, già presidente del Teatro Stabile di Catania (dimessasi), Roberta Torre del Teatro Pirandello di Agrigento e Miska Ruggeri del Teatro Stabile di Abruzzo (teatri che lo metteranno in scena nel 2027) devo dire che il sistema teatrale italiano, che parla a vanvera e trombetta di innovazione, sta un po’ trascurando questa produzione che è insieme classica, profetica, che ci parla del nostro futuro e che è stata l’opera seminale e germinale (due parole abusatissime ma adeguate in questo caso) di tutta il filone che va da Robocop a Terminator, passando appunto da Neuromancer (che sarà una serie per Apple+ l’anno prossimo).