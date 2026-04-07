Hiroshima, la bomba atomica, “li riporteremo all’età della pietra”: il lessico dell’Apocalisse smaschera la guerra senza senso degli Stati Uniti in Iran

Per il ministro della Difesa Guido Crosetto Hiroshima non ci ha insegnato niente e il rischio della guerra contro l’Iran è un’ecatombe nucleare.

Il Boeing E-4B Nightwatch, il doomsday plane del governo Usa, l’aereo progettato per garantire la sopravvivenza del governo in caso di guerra atomica, è stato visto volare (la colomba dell’età delle macchine non poteva che essere una colomba di guerra).

Trump dà un ultimatum all’Iran e li minaccia: “Hanno tempo fino alle 8 o li riporteremo all’età della pietra”. Che significa distruzione totale.

Il filosofo Jean Guitton sosteneva che la guerra è una “tecnica” che mira al bene (e cioè l’indipendenza) di una nazione. È difficile capire in che modo l’America stia beneficiando di questa guerra, visto che il consenso popolare per questo conflitto è uno dei più bassi mai registrati e pare che le minacce presunte (tra cui la costruzione di un ordigno nucleare) fossero più uno spauracchio che altro.

Se la guerra è una tecnica, è evidente allora che i termini usati finora, la “bomba atomica”, “Hiroshima”, “l’età della pietra”, non possono essere il lessico proprio della guerra. Il significato di queste espressioni è talmente stratificato e di uso comune che non può rientrare nel vocabolario tecnico di una guerra mirata.

Stando ai parametri elaborati da un altro filosofo, Michael Walzer, quella in Iran non è decisamente una “guerra giusta”, cioè una guerra che mira a preservare o espandere il diritto umanitario. Le minacce di chi la perpetra, e cioè Trump, danno il senso di quanto lontano sia questo conflitto da un’opera di “civilizzazione”: “Li riporteremo all’età della pietra”.