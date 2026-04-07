Caso Orlandi: “Emanuela è uscita con me quel giorno”. Chi è Alessandra Cappai e cosa ha raccontato alla commissione parlamentare

Alessandra era con Emanuela quel giorno. E con la commissione ha ricostruito proprio quelle ultime ore insieme. “In quel periodo stavamo preparando il concerto di fine anno” dice. Appariva tranquilla la quindicenne vaticana in quei giorni, come al solito, “se avessi saputo di una situazione di disagio di Emanuela non l’avrei rimossa, ne avrei sicuramente parlato“ continua Cappai. Solitamente prendevano l'autobus alla stessa fermata, quella di qualche centinaio di metri più in là in corso Rinascimento, ma “siccome c'era mia cugina che abitava verso Colli Albani, noi abbiamo preferito andare verso il Pantheon. Ci siamo salutate all'uscita della scuola, siamo rimaste d'accordo che le avrei fatto una telefonata la sera successiva perché, il giorno dopo ancora, avevamo l'ultima prova”. Quella stessa fermata dove Raffaella Monzi è salita sull'autobus numero 70, vedendo Emanuela essere avvicinata da una ragazza dai capelli ricci, a lei sconosciuta. Lo stesso numero 70 che non ha preso la cittadina vaticana perché “ho un appuntamento per lavoro, devo incontrare una persona […] un lavoro da fare solo dalle 16 alle ore 18:30 e per una volta”.

Il famoso uomo della Avon, di cui anche Alessandra Cappai ha detto di aver sentito parlare: “Mi hanno riferito che Emanuela aveva preso appuntamento perché le avevano offerto un lavoro di volantinaggio”. E poi: “no. Personalmente non sono mai stata fermata da nessuno per offerte di lavoro, ma non ho neanche memoria di qualcuno che le abbia ricevute”.