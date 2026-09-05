Presto non potremo più combattere il terrorismo: intelligenza artificiale e droni, ecco perché nessuno potrà più prevedere attacchi e attentati

Se non è un avvertimento, poco ci manca. La copertina dell'ultimo numero di Newsweek raffigura un drone che trasporta una bomba. Il tema? La nuova frontiera del terrorismo. A 25 anni dal tristemente noto 11 settembre, e cioè dagli attentati che hanno cambiato per sempre la sicurezza occidentale, il magazine americano ha raccontato la grande trasformazione del “terrore”. I terroristi non hanno a disposizione armi fantascientifiche ma, se possibile, qualcosa di peggio: tecnologie un tempo riservate agli eserciti e ai governi ora diventate accessibili, economiche e facilmente reperibili. Già, perché se nel 2001 i 19 uomini di Al Qaeda riuscirono a provocare una strage epocale utilizzando strumenti rudimentali, oggi un piccolo gruppo o persino un singolo individuo può compiere azioni simili potendo contare su un arsenale hi-tech infinitamente più ampio. E soprattutto più difficile da intercettare. La trasformazione del terrorismo è iniziata già con l’ascesa dello Stato islamico, che ha intuito prima di altri il potenziale dei piccoli droni commerciali, trasformandoli in strumenti d’attacco e propaganda. In sostanza, non servivano più costosi velivoli militari come gli MQ-9 Reaper americani: bastavano apparecchi relativamente economici facilmente acquistabili sul mercato. L'Isis ha sfruttato anche i social network per fare qualcosa che i gruppi terroristici del passato non avevano mai potuto fare su quella scala: raggiungere direttamente un pubblico globale, reclutare combattenti, raccogliere denaro e diffondere propaganda.