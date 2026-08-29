Perché Crosetto ha preso come consulente l'ex ministro cacciato da Zelensky? Vi spieghiamo chi è davvero Fedorov e i giochi di potere in Ucraina

Curiosa la parabola di Fedorov. Nel 2019, a soli 28 anni, è entrato nel governo di Zelensky come vicepremier e ministro della Trasformazione digitale, dopo aver contribuito alla campagna elettorale dell'ex comico. In quel periodo ha costruito la sua fama di innovatore spingendo la digitalizzazione dello Stato attraverso Diia, la piattaforma che ha portato sullo smartphone una parte crescente dei servizi pubblici ucraini, dai documenti alle pratiche amministrative. Un approccio che Fedorov avrebbe poi trasferito sul campo di battaglia, diventando uno dei principali promotori dell'impiego di Starlink e della costruzione di un ecosistema militare fondato su droni, software, intelligenza artificiale e collaborazione tra forze armate, aziende e startup. Proprio questa ascesa, però, ha finito per trasformare Fedorov in una figura sempre più autonoma rispetto a Zelensky. Dopo essere stato estromesso nell'ultimo rimpasto di governo, l'ex ministro ha quindi alzato ulteriormente il tiro, arrivando a chiedere elezioni presidenziali anticipate nonostante la guerra. Fedorov ha sostenuto che gli ucraini non possano continuare indefinitamente senza sapere come vengono prese le decisioni più importanti, una posizione che ha inevitabilmente riaperto il confronto con Zelensky. Per quanto riguarda il ruolo di advisor del ministero italiano della Difesa, è importante sottolineare che Crosetto non si è limitato a scegliere un esperto di droni e tecnologie militari, ma ha portato a Roma un uomo che conosce dall'interno la guerra ucraina, la trasformazione digitale della difesa e, soprattutto, gli equilibri di potere che stanno ridisegnando Kiev.