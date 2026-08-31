Mamma e figlia avvelenate a Natale: Pietracatella, ricina e acqua santa? Gli inquirenti (ri)vogliono Don Stefano (e la storia della “busta Monique”)

E poi c'è la pista passionale, la più battuta dai retroscena. E’ qui che spunta Monia, insegnante di matematica in un istituto agrario, legata a Di Vita da un rapporto di lungo corso. La donna – che, come aveva affermato tempo fa la giornalista Alessandra Potena anche in diversi video su youtube e servizi televisivi – aveva rotto con Antonella, è stata messa a confronto con l'ex primo cittadino per sei ore filate negli uffici della Mobile. Poi c'è Michele, tecnico di laboratorio nello stesso agrario e marito della docente, interrogato tre volte per spiegare i troppi contatti avuti con la vittima poco prima che il veleno facesse il suo corso. E infine c'è don Stefano, il parroco di Pietracatella e confessore di Antonella, probabilmente schiacciato tra una personalità un po’ così, i geni di don Abbondio, il segreto confessionale e dei colloqui riservati per i quali gli inquirenti vorranno ascoltarlo ancora.

In tutto questo spunta pure la faccenda della busta colorata con una scritta: Monique. Una pista sbandierata come la svolta e finita per rivelarsi una boiata: Monique c’entra niente con Monia e è solo il nome di una boutique. La verità finale, purtroppo, è ancora una sola: l’ostacolo resta l'incapacità di stabilire e capire chi dovesse morire per davvero sotto quel tetto, se il bersaglio fosse solo la madre o se la ragazzina sia finita massacrata per errore condiviso. O se, ancora, qualcuno volesse far fuori Gianni per un qualche motivo non necessariamente passionale, visto il suo lavoro e l’impegno in politica. L'unica certezza, in attesa che da Berlino arrivino le risposte definitive sulle borracce e sulle provette, è che – dispiace dirlo - a Pietracatella il veleno circola ancora benissimo sotto forma di omertà.